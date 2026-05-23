【クックパッドで人気】切って混ぜるだけ！さっぱりおいしい爆速「トマトときゅうりの中華サラダ」作ってみました

人気のさっぱり中華サラダを作ってみた

気温の高い日が少しずつ増えてくると、火を使わずに作れる、さっぱりとしたサラダが食べたくなります。今回はクックパッドで590件以上のつくれぽが寄せられている人気レシピ、「トマトときゅうりとツナのさっぱり中華サラダ」に挑戦しました。和えるだけで簡単に作れて、さっぱりおいしいと評判のレシピです。

きゅうりはスライサーで薄く切るのがポイント

1. トマトはへたを取って乱切りにします。きゅうりは斜め薄切りにします。今回はスライサーを活用しました。





2. 調味料を合わせます。ポン酢やごま油などをボウルに入れて、よく混ぜ合わせておきます。





3. 調味料が混ざったら、トマトときゅうり、油を切ったツナ、いりごまをボウルに入れます。





4. 優しく混ぜ合わせ、冷蔵庫で冷やして味をなじませたら完成です。今回は30分ほど冷蔵庫で寝かせてから食べました。





ツナの旨みとポン酢の爽やかさが絶妙

盛り付けてからも、白ごまをたっぷりかけて仕上げました。それではいただきます。





一口食べてみると、ツナの旨みとポン酢・ごま油の味わいが、きゅうりとトマトによく絡んで、お箸が進む味わいでした。トマトの酸味はたれに加えた砂糖でほどよく角が取れ、甘酸っぱくて食べやすくなっていて、たっぷり野菜をおいしくいただけます。

ポン酢の爽やかさがしつこさを打ち消してくれて、濃厚な旨みだけをすっきり味わえるのがこのサラダのよいところだと思います。今回はゆずの風味のポン酢を使ったので、爽やかさがひときわ増していました。お気に入りのポン酢があれば、ぜひそちらで作ってみてください。きっとさらに味わい深いものになることでしょう。

混ぜるときは「優しく、大きく」を忘れずに

実際に作ってみて、調味料と具材を混ぜ合わせるときはやさしく、というのがポイントになりそうだと感じました。

トマトは潰れやすいので、強くかき混ぜるとぐしゃぐしゃに潰れてしまいます。ボウルの底から大きくすくうように優しく混ぜると、トマトの形を保ったまま味が全体になじみますよ。

夏のサラダレパートリーにぜひ

実際に作った方からも「この味、間違いなしです！」「下処理がなく混ぜるだけなので簡単でした！」と、簡単にできておいしいサラダレシピに感動のつくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）が届いています。

トマトときゅうりという常備野菜2つで作れる簡単サラダ。今年の夏の献立レパートリーに加えてみてはいかがでしょうか。