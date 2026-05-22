「GRヤリス／GRカローラ・パフォーマンスソフトウエアシリーズ」とは？

GRヤリス／GRカローラ・パフォーマンスソフトウエア”サーキット”｜GR Yaris/GR Corolla Performance Software“CIRCUIT”

「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」を推進するGAZOO Racing（GR）は、GRヤリス／GRカローラの発売以降も、レースやラリーといった極限の環境でクルマを鍛え続けている。今回発表の2商品をはじめ、GRはソフトウェアやハードウェアのアップグレードを通して、モータースポーツ参戦の学びをタイムリーに提供する。

「GRヤリス／GRカローラ・パフォーマンスソフトウエアシリーズ」は、2024年8月よりサービスを提供している「サーキットモード」をさらに進化させ、 GRヤリス／GRカローラ・パフォーマンスソフトウエアシリーズとして、「STREET」「CIRCUIT」「COMPETITION」の3種類のソフトウェアを新発売。専用のアプリを通して、走行シーンやユーザーの好みに合わせたセッティングが楽しめる。

また、「STREET」および「CIRCUIT」には、 各商品から別商品へのアップグレードも用意。より幅広い走行シーンに特化した機能を持つ上位商品への移行も可能だ。

対象車種は以下のとおり。

●GRヤリス

・2024年4月～2025年4月販売モデル（24式）

・2025年5月～2026年3月販売モデル（25式）

●GRカローラ

・2025年3月～2025年10月販売モデル（25式前期）

・2025年11月発売現行モデル（25式後期）

GRヤリス／GRカローラ・パフォーマンスソフトウエアシリーズ｜GR Yaris/GR Corolla Performance Software Series

GRヤリス／GRカローラ・パフォーマンスソフトウエア「STREET」

「いつもの道でスポーティな走りを楽しみたい」というユーザーのために、街乗りでのワクワク感をさらに高める機能を提供。

サーキットモードでは使用できるエリアが限定されている「シフトタイミングインジケーター」は公道でも使用可能となり、従来の7ステップ、ギヤ比連動表示の他、3ステップまたは4ステップの表示方式も設定可能だ。「アクセルレスポンス」「四輪駆動力配分」「カップリングプレトルク」「ステアリングアシスト」の設定は自分好みに変更、調整できる。

GRヤリス／GRカローラ・パフォーマンスソフトウエア「CIRCUIT」

公道よりも運転に集中できるサーキットにおいて、さらに多くのセッティング機能を提供する。

「STREET」の機能に加え、6速MT車には「フラットシフト」機能を追加。アクセルを踏んだままクラッチ操作をすることでシフトアップが可能となる。これにより、シフトアップ時に必要な操作が少なくなり、スポーツ走行に余裕が生まれる。

また、ターボラグを軽減する「アンチラグ」機能では、過給圧を引き上げる強度レベルの選択肢に、サーキットモードでは用意のなかった“強＋”を追加し、無/弱/中/強/強＋の5段階の設定としている。GR-DAT車では、変速制御の変更により、シフト操作時の応答性を高め、サーキット走行に特化したシフト選定を実現する。「シフトタイミングインジケーター」は、サーキットでの使用時において「STREET」よりも細かくシフトアップタイミングが設定できる。

GRヤリス／GRカローラ・パフォーマンスソフトウエア「COMPETITION」

GRヤリス・GRカローラ・パフォーマンスソフトウエアシリーズの中でも、さらに、競技のための特別な設定を可能とするのが「COMPETITION」。

GR-DAT車のシフト操作時の応答性がさらに高くなることに加え、従来パドル操作が必要だった1速へのシフトダウンも自動で積極的に行う制御を採用し、競技において１速高回転を有効活用できる。

四輪駆動力配分は、前後配分比70:30から30:70の範囲で1％単位で、カップリングトルクは0～299Nmの間において1Nm単位で設定が可能となり、走りの好みやコースに応じた戦略にあわせてよりきめ細かくセッティングできる。

GRヤリス／GRカローラ・パフォーマンスソフトウエア｜ステアリングアシストの選択可能な組み合わせ

「ステアリングアシスト」も様々な競技シーンで最適な設定が追求できる多様な選択肢を用意。

通常、Normal/Ecoモードに対して、Sportモードはステアリングが重くなる設定。それに対し、GRヤリスでは、通常のNormal/Ecoモードよりもさらに軽くなる設定22 段階、通常の Sportモードよりもさらに重くなる設定、および Normal/EcoモードとSportモードの中間の設定3段階、合計でオリジナルも含めた8段階のステアリングの手応えをソフトウェア制御により実現。

ユーザーは、Normal/EcoモードとSportモードに対し、重さの割り当てを合計6種類の組み合わせから選択でき、オリジナル設定から変更できる。また GRカローラでは重さ3段階を組み合わせた3種類の組み合わせを選ぶことができ、オリジナルから変更可能だ。

「競技用４WD設定」は、四駆制御モードセレクトのGRAVELとTRACKにおいて、四輪駆動力配分やカップリングプレトルク等の複数の設定値が変更される。GRAVELでは、車体の安定性を重視した「リヤ寄り/カップリングプレトルク強め」の設定に、TRACKでは、旋回性を重視し「ややフロント寄り/カップリングプレトルク弱め」の設定に変更される。

また、4WDシステムにおけるカップリング油温の保護制御等について、スポーツ走行を前提としたパフォーマンス最優先の設定に変更される。

なお、GRヤリス／GRカローラ・パフォーマンスソフトウエア「COMPETITION」は競技での使用を前提としているため、導入後の車両の四輪駆動システムに関わる故障・不具合は、メーカー保証対象外となる。

GRヤリス／GRカローラ・パフォーマンスソフトウエアシリーズ｜主要機能・概要一覧

GRヤリス／GRカローラ・パフォーマンスソフトウエアシリーズ｜主要機能・対応ソフトウェア

【表内注意書き】

＊1：サーキットをはじめとする使用可能施設は以下URLで確認可。https://toyota.jp/info/circuitmode_circuit/

＊2：強＋は、6速MT車で「CIRCUIT」と「COMPETITION」のみ変更可能

＊3：アプリでの変更はできない。GRガレージでの施工により変更可

＊4：アプリからではなく車両スイッチにて設定

GRヤリス／GRカローラ・パフォーマンスソフトウエア価格

・STREET：9万9000円

・CIRCUIT：17万3800円

・COMPETITION：26万5100円

【購入済商品からのアップグレード】

・STREET→CIRCUIT：8万2500円

・STREET→COMPETITION：18万2600円

・CIRCUIT→COMPETITION：10万100円

※価格は消費税込み

「GRカローラ・パフォーマンスアップグレード」ではハード&ソフトウエアが進化

GRカローラ・パフォーマンスアップグレード｜エンジン出力&トルク曲線

「GRヤリス／GRカローラ・パフォーマンスソフトウエア」は、車両のソフトウェアの変更によって、街乗りから様々な競技までをカバーする多様なセッティングを提供する商品。一方、「GRカローラ・パフォーマンスアップグレード」は、ソフトウエアだけでなくハードウエアも併せて変更することで、発売以降もモータースポーツ参戦を通じて進化を重ねてきたGRカローラの最新の走りの味をユーザーに提供する商品。対象車種は以下のとおり。

●GRカローラ

・2022年12月～2023年10月販売モデル（22式）

・2022年12月発売「モリゾウエディション」

・2023年11月～2025年2月販売モデル（23式）

主な特徴として、エンジン最大トルクが30Nm増となる400Nmに向上し、特にコーナー立ち上がりの加速で必要となる中速域でのトルクアップを実現。これにより、2025年３月日本発売の進化型GRカローラ（25式前期）および2025年11月日本発売の進化型GRカローラ（25式後期）と同等となる。

GRカローラ・パフォーマンスアップグレード｜4WDモードセレクトスイッチ（施工後）

また、四駆制御モードもアップグレード。FRONT（前60:後40）、REAR（前30:後70）、TRACK（前50:後50）の3モードが、NORMAL（前60:後40）、GRAVEL（前50:後50）、TRACK（前60～30:後40～70可変）の3モードとなり、GR-FOURの前後輪の駆動力配分が変更される。併せて4WDモードセレクトスイッチも交換され、モード名表記も変更される。

なおこの商品は、ソフトウェアの変更と、ハードウェア（ブレーキダクトとNACAダクト付きアンダーカバー）の追加がセットとなっている。ユーザーの車両およびオプション装着状態によって、追加で必要となるハードウェアが異なるため価格が異なる。

GRカローラ・パフォーマンスアップグレード価格（工賃は別途必要）

●対象車両：GRカローラ（22式または23式）GRクーリングブレーキダクト（メーカーオプションもしくはディーラーオプション）またはGRブレーキダクト（GRパーツ）非装着●商品に含まれる追加ハードウェア：ブレーキダクト／NACAダクト付きアンダーカバー●価格：16万6232円

●対象車両：GRカローラ（22式または23式）GRクーリングブレーキダクト（メーカーオプションもしくはディーラーオプション）またはGRブレーキダクト（GRパーツ）装着済●商品に含まれる追加ハードウェア：NACAダクト付きアンダーカバー●価格：12万9580円

●対象車両：GRカローラ モリゾウエディション●商品に含まれる追加ハードウェア：NACAダクト付きアンダーカバー●価格：7万4580円

※価格は消費税込み。NACAダクト付きアンダーカバーをすでに装着済の場合は価格が異なるので、詳細はGRガレージ、GRコンサルタントまでお問い合わせを。