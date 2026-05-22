片倉工業<3001.T>が後場急上昇している。午後０時３０分ごろ、２６年１２月期連結業績予想について、最終利益を５２億円から７２億５０００万円（前期比２５．８％増）へ上方修正したことが好感されている。



同社は２１日の取引終了後に、ヒューリック<3003.T>が実施する株式売り出しに売出人の１社として参加し１８５万３０００株を売却すると発表。その後、売却価格が決定されたことに伴い、投資有価証券売却益２９億７１００万円を特別利益として計上する見込みであることなどが要因としている。なお、売上高４１１億円（同１．１％増）、営業利益５５億円（同６．１％減）は従来見通しを据え置いている。



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出所：MINKABU PRESS