今回は、反抗期の息子にやり返したエピソードを紹介します。

スマホゲームに1万課金しようとした息子に…

「中1の息子は反抗期で、生意気な態度にムカムカする毎日です。息子はたびたび『もっと若い親が良かった』と言ってくるのですが、私が息子の友達のお母さんよりも年を取っていることが気に入らないみたい。

そんなある日、息子がスマホゲームに1万も課金しようとしていることが分かりました。見過ごせず、息子に注意したのですが、『年寄りでケチとか親ガチャ外れたわ……』と偉そうに言われ、カチンときました。

ただ、正論で言い返しても意味がないと思ったので、息子に『私は子どもガチャ超当たりだわ』『生まれてきてくれてありがとう』と笑顔で言ったんです。私なりの息子への反撃でした」（体験者：40代女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 息子さんは、お母さんに怒られると思っていたでしょうから、まさかこんな態度に出てくるとは想像しておらず、困惑したかもしれませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。