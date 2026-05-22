【冒険家エリオットの千年物語】 6月18日 発売予定（Steam版のみ6月19日） 価格： 通常版/ダウンロード版 7,480円 コレクターズエディション 22,990円 デジタルデラックス版 8,580円 CEROレーティング：B（12歳以上対象） プレイ人数：1人（※ローカル2Pプレイにも対応）

スクウェア・エニックスは、6月18日に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Windows/Steam用アクションRPG「冒険家エリオットの千年物語」のゲーム情報を公開した。Steam版のみ6月19日発売予定。

本作は、ドット絵と3DCGを融合した「HD-2D」シリーズで初となる完全新作アクションRPG。今回は、本作に登場する4つの時代の物語から、原初の種族が生きる「萌芽の時代」についての情報が公開された。キャラクターやシステムなどについて紹介する。

また、5月19日より配信中の体験版「Prologue Demo」のプレイガイドも公開された。

Age：萌芽の時代

エリオットとフェイが冒険する最も古い時代。芽吹いたばかりの文明の中で、人々は手製の武器で何とか蛮族を退け、日々を暮らしていた。

人々と蛮族――その危うい均衡を続ける一方で、人の言葉を操り、強力な魔法を扱う種族が存在した。「ミュー族」と呼ばれる彼らの力を、新たな希望と捉えるか、新たな脅威と捉えるか。人類は、フィレビルディア史上最大の転換点を迎えようとしていた。

キャラクター

カイ

CV:細谷 佳正

この時代の人間が築いた街「ヒトヨリの里」を治める長。若くして里を率いるリーダーで、里の未来を守らなければならない責任感から蛮族への脅威を最も強く受け止めている。ミュー族は彼にとって「蛮族」に過ぎず彼らが持つ強力な魔法に対しても脅威を抱いている。

ヒルク

CV: ゆかな

「ヒトヨリの里」で暮らす女性。長年にわたり魔法の研究を続けているが、いまだ実用化には至っていない。里の子どもが命を落とさずに生きられる未来を築くためにも、魔法の力が必要だと考えており、その教えを乞うため、魔法に長けたミュー族との交流を望んでいる。

リュドミラ

CV:能登 麻美子

人里離れた雪原の家に住むミュー族の女性。とあるきっかけから人間の里と関わりを持ち、人々に魔法の使い方を教えるようになる。過酷な状況に置かれても決して希望を失わず、諦めることなく立ち向かう強さを持つ。

System :フェイの魔法

フィレビルディアには「魔力の祠」というフェイが新しい魔法を習得できる建物がある。ダンジョンによってはフェイの魔法がないと進めない仕掛けもあるので、祠を見かけたら必ず立ち寄ろう。

フェイ自身が炎を纏う魔法“チャッカ”

燭台に火をつける、氷を溶かす、爆弾を瞬時に爆発させる、など多くの機能があり、冒険には欠かせない魔法

蛮族が持つ爆弾もチャッカを使えば爆発させることができる

周囲のアイテムや蛮族を引き寄せる魔法“キューイン”

敵がドロップしたアイテムはキューインの魔法でまとめて回収できる

敵を吸い込み攻撃をすることもできるほか、そのまま崖外に落とすという使い方もできる

フェイがエリオットの姿になり動きを真似する“コピー”

フェイ自身がエリオットのコピーとなり、同じ動きをしてくれる。コピーはスイッチを押すこともできるので、謎解きにも活躍する

剣や槍などの攻撃はもちろん、エリオットが扱う爆弾などの投擲物もコピーしてくれるので、相性の良い魔石を探してみよう

System :エリオットの攻撃とフェイの魔法の組み合わせで広がる戦略

エリオットの攻撃とフェイの魔法を組み合わせることで、相乗効果が生まれ、より効率的に敵を倒せる。武器に付与される魔石の効果との組み合わせも重要なので、色々試してみるといいだろう。

フェイが「チャッカ」状態で爆弾に当たると、爆弾が瞬時に爆発する。「熟成爆弾」の魔石をセットしていると攻撃力がアップする代わりに、爆発するまでの時間が伸びるが、「チャッカ」で触れば即爆発してくれる

ブーメランを追加で1つ投げられる魔石「エクストラスロー」とフェイの「コピー」を組み合わせることで、最大4つのブーメランで攻撃をすることができる

体験版「Prologue Demo」配信中

「Prologue Demo」は、製品版へセーブデータを引き継ぐことができる新たな体験版。製品版と同じように自由に冒険し、物語の序盤まで遊べる。

□PS5「Prologue Demo」のページ



□Nintendo Switch 2「Prologue Demo」のページ

□Steam「Prologue Demo」のページ

※本体験版は、製品版の一部を切り出したものです。移動可能エリアが限られる等、製品版と一部異なります。

※「Prologue Demo」において、実績の解除はできませんが、解除の条件を満たした実績がある場合は製品版へ

引き継いだ際に、該当した実績が解放されます。

※「セーブデータ連動特典」は「Prologue Demo」では入手できません。

体験版プレイガイド：エリオットのアクション

プレーヤーはエリオットを操作し、広大なフィレビルディア大陸を自由に冒険する。道中で手に入る武器を状況に合わせて切り替えながら、蛮族との戦いやダンジョンの探索に挑める。

剣

剣は振りが速く、左右への攻撃判定もあり、扱いやすい武器。攻撃ボタンの長押しで斬撃を放つことができる。

盾

盾は正面の攻撃は防御できるが、側面や背後からの攻撃は防げないので注意が必要。

ブーメラン

ブーメランは投げてからエリオットの手元に戻ってくるまでの間、常に攻撃判定があるので、うまく投げれば2回のダメージを与えられる。

弓

弓は矢を消費しながら、遠距離攻撃をする武器。必殺技を使えば一本の消費で、複数の矢を扇状に飛ばすことができる。

槍

槍は突きを繰り出す正面に強い武器。リーチが長く、敵の間合いの外から攻撃できる。必殺技は突進する移動攻撃。

爆弾

爆弾は設置してから時間差で爆発し、敵に大きなダメージをあたえる。また、特定の岩やヒビの入った壁も壊せる。

体験版プレイガイド：魔石

冒険の道中で手に入れた魔石をセットすると、武器にさまざまな効果を付与することができる。自分のプレイスタイルに合った魔石の組み合わせや相性のよい魔石の組み合わせを探し、戦闘を有利に進めよう。

町の魔石屋では、旅で入手した魔石の欠片から魔石を生成できる。どんな魔石が生成されるかは試してみてからのお楽しみ

それぞれの魔石にはコストが設定されており、総コストの中で自由にセットすることができる。相性の良い魔石の組み合わせを探してみよう

商品情報

デジタルデラックスエディション

「冒険家エリオットの千年物語」ゲーム本編に、冒険を彩るアクセサリをセットした商品。

ゲーム本編（ダウンロード版）

特別なエフェクトも楽しめるアクセサリセット（「妖精のバングル」、「桜花のアンクレット」、「ローゼルリング」）

スクウェア・エニックス e-Store限定販売 コレクターズエディション（数量限定版）

・ゲーム本編

・デジタルデラックスアップグレード

・フェイと時の扉の置時計

・Original Soundtrack

ダウンロード版予約特典／パッケージ版早期購入特典

物語の序盤を有利に進められるゲーム内アイテムセット。

【エリオット旅立ちパック】

・アクセサリ「旅立ちのブローチ」

敵がツール（ゲーム内通貨）と「魔石の欠片」を落とす確率が少し上昇

・魔石「剣の魔石（攻撃力上昇）」

※ダウンロード版を2026年6月17日2時59分（日本時間）までにご購入いただいたお客様のみに付属いたします。

※後日、有料販売する可能性があります。

※詳細は公式サイトをご覧ください

(C) SQUARE ENIX

※画面は開発中のものです。