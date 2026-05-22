同時期に同じくサウジでACL２を制覇、“ガンバの先輩たち”の活躍が刺激に。U-17アジア杯制覇に王手、G大阪ユースの岡本新大が誓う決勝での躍動【現地発】

同時期に同じくサウジでACL２を制覇、“ガンバの先輩たち”の活躍が刺激に。U-17アジア杯制覇に王手、G大阪ユースの岡本新大が誓う決勝での躍動【現地発】