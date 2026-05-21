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1861年、対馬。ロシア軍艦ポサドニック号が突如として島を占領した。事件はイギリス軍艦の威嚇によって、あっけなく終結する。ロシアは撤退した。日本にとっては、危機を救ってくれた恩人のような出来事に見える。



しかし、イギリスは日本のために動いたのではない。



そう切り出すのは、YouTubeチャンネル「たろーです【歴史解説】」が公開した動画『超大国ロシアと大英帝国による、世界を舞台にした壮大な争いの地政学』である。動画は、ポサドニック号事件の裏に潜む巨大な構図を解きほぐしていく。それが、19世紀を支配したロシアとイギリスの覇権争い、通称「グレートゲーム」だ。



ナレーションのたろーは、まず地政学の基本概念で見取り図を描く。ユーラシア大陸の中心を占めるロシアは、広大な内陸を支配する「ランドパワー」。一方、七つの海を制するイギリスは「シーパワー」の代表格。両者は直接ぶつかることは少ないが、その中間に広がる「リムランド」と呼ばれる地帯では、絶え間なく火花を散らしてきた。中東、バルカン、中央アジア、そして極東。世界地図のあちこちが、この二大国の代理戦場だったのだ。



ロシアの動機は単純明快である。凍らない港が欲しい。それだけだった。極寒の地に閉じ込められた帝国にとって、不凍港の獲得は国家存亡をかけた悲願であり、18世紀以降の歴代皇帝は南へ南へと膨張政策を続けた。第一次ロシア＝トルコ戦争、クリミア戦争。ロシアはバルカン半島を抜けて地中海へ出ようと何度も挑む。だがそのたびに、オスマン帝国の背後にイギリスが立ちはだかった。インド航路という大英帝国の生命線を脅かされるわけにはいかなかったからだ。



西への扉を閉ざされたロシアは、矛先を東に転じる。中央アジアを呑み込み、シベリア鉄道の建設に着手し、清への影響力を着実に広げていく。極東の地図がじわじわとロシア色に塗られていく光景に、イギリスは肌寒さを覚えた。極東でのバランスが崩れれば、いずれインドにも累が及ぶ。

そこで打たれた一手が、1902年の日英同盟である。



長らく「光栄ある孤立」を国是としてきた大英帝国が、極東の島国と手を組む。これは異例中の異例だった。たろーはこの同盟の本質を、こう語る。日本よ、これで誰にも邪魔されずにロシアと戦争できるぞ、という世界最強の国からのお墨付きだったのです、と。明治日本が誇らしげに迎えた同盟は、見方を変えればイギリスによる巧妙なアシストでもあった。ロシアの東進を、自国の血ではなく日本人の血で食い止めさせる。盤面の駒を動かすような冷徹な計算が、そこには働いていた。



そして1904年、日露戦争が勃発する。歴史が知る通り、ロシアは敗北した。敗れた帝国は再び西へと舵を切り、バルカン半島で活路を求める。やがてイギリスとの間に英露協商が結ばれ、二つの大国は奇妙な共存へと向かう。だがその先に待っていたのは、世界を巻き込む第一次世界大戦だった。



動画は最後にこう結ぶ。グレートゲームを知ることは、過去を学ぶこと以上の意味を持つ。今もなお、ロシアという国は同じ地理的宿命の中で動いている。不凍港への渇望、リムランドでの駆け引き、シーパワーとの対立。19世紀の盤面は形を変えながら、現代の国際情勢の底流に脈々と流れ続けている。

私たちが今日のニュースで目にするロシアの一手は、300年続いた壮大なゲームの、最新の一手なのかもしれない。