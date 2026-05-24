【乙女座】週間タロット占い《来週：2026年5月25日〜5月31日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月25日〜5月31日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月18日〜5月24日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では目的をしっかりさせておきましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
周囲の人達の監視を気にしていきます。感情のままに行動を取らないようにしていくでしょう。変な行動を取って印象を下げてバカにされたりする事を避けていきます。仕事や公の場では周りの人達の要領の悪さにがっかりしてしまうでしょう。でも、それを悟られてはいけない立場にいるようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分ルールで進んでいけそうですが、そうすると捨ててしまう縁もあるようです。理想の恋愛の形や理想の人を、自分の中でしっかりと定めておくと良いでしょう。シングルの方は、ピュアに愛情を表現できる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手のビジュアルレベルがアップします。
｜時期｜
5月27日 楽に過ごせる ／ 5月30日 繋がりが強くなる
｜ラッキーアイテム｜
鶏肉
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞