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「まい先生の天才保育チャンネル」が「手づかみ食べで脳が育つ理由｜発達のプロが解説【離乳食】【開始】」を公開した。お口と姿勢の専門家であるまい先生が、離乳食における「手づかみ食べ」を始める適切な時期と進め方について、視聴者の悩みに答える形で解説している。



動画内では、「9ヶ月半で歯が生え始めたばかりだが、手づかみ食べの進め方が分からない」「歯が生えていないが手づかみ食べが好きみたい。歯が生えてからのほうがいいのか？」という実際の悩みを紹介。これに対し、まい先生は手づかみ食べを始める基準は「手が出たら」だと断言する。「お口を閉じてモグモグ・ゴックンができる」「手が出る」「ちゃんと自分で座れる」という3つの条件が揃えば、月齢や歯の有無は関係なく開始してよいという。



具体的な進め方として、親がモグモグと食べているふりをして子どもが「ちょうだい」と手を出してきたら、まずはペースト状のものを掴ませる方法を提案。最初は食べずに手に塗りたくってぐちゃぐちゃにするかもしれないが、それも「学び」になると語る。特にさつまいもを「栗きんとん」ほどの硬さに練ったものは、手にくっつきにくく口に入れると崩れやすいため推奨されている。



さらに、栄養補給として食べさせるだけでなく、「機能を育てる」「感覚を育てる」ための練習も重要であると言及。長く切ったおしゃぶり昆布や、赤ちゃん用の硬い干し芋などをあえて持たせて「チュウチュウ」と吸い続けさせることで、舌の前後運動や、口を閉じて自然と鼻呼吸をする訓練になると、専門家ならではの視点から解説した。



まい先生は、「手づかみ食べ」という言葉にとらわれて無理に栄養を摂らせようとするのではなく、お口の機能を育むステップの重要性を強調した。月齢の基準に縛られるのではなく、子どもの「手が出る」という意欲的なサインを見逃さず、発達の状態に合わせて食材の硬さや大きさを調節していくことが、健やかな成長を支える上で大切なポイントであると結論付けている。