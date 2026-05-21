カラスがほかの鳥より頭がいいと言われる理由とは？【カラスの話】

カラスがほかの鳥より頭がいいと言われる理由

頭がいいって？照れますね～

カラスは頭がいいとみなさん思ってるでしょ？いや、確かにいいんですけど、ちょっと説明が。まず鳥は一般的に、昔、言われていたより頭がいい、ということは覚えておいてください。カラスはその中でも、ハトなどと比べて覚えるのが早く、記憶の持続時間が長いことも知られています。実験的に課題を解かせたカラスが、１年以上もやり方を覚えていたようだ、という例もあります。人間の顔を覚えることもできますし、棒切れと銃の違いにも気づきます。

カレドニアガラスは道具を作って使いますが、これはチンパンジーなど、ごく一部の動物にしかできません。しかも「この道具で別の道具を引き寄せて、そっちに持ち替えてエサを取ろう」など３手くらいまで先読みできます。ワタリガラスはエサを隠すときは他の個体の目を気にします。「目の前にあるエサを我慢していればもっとたくさんエサがもらえる」とわかっていれば待つことだってできます。（ただ、「待て」はイカもできることが最近わかりました）。ところが、ハシブトガラスは鏡を理解できません。チンパンジー、イルカ、さらにハトやイカも鏡像が実物ではないとか、自分の姿だと気づくのに、です。カラスの進化や生活は人間とは違うので、知能も人間とは違っていると考えたほうがよさそうです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 カラスの話』著： 松原始

カラスの知能とは？頭のいい鳥の秘密【編集部メモ】

カラスは、その知能の高さから他の鳥と比較され、多くの人々に頭の良さが認められています。では、なぜカラスは頭がいいと言われるのでしょうか？

まず、鳥全般について言えることは、昔よりも頭のいい生き物になっているということです。そして、その中でもカラスは、ハトなどと比べて覚えるスピードが速く、記憶の持続時間が長いことが知られています。実験によれば、カラスは課題を解く能力に優れており、その方法を1年以上も覚えていることがあります。また、カラスは人間の顔を認識することができるだけでなく、棒切れと銃のような道具の違いにも気づくことができます。

特に、カレドニアガラスは道具を作って使用することができます。この行動は、ごく一部の動物、たとえばチンパンジーや一部の鳥類にしか見られないものです。さらに驚くべきことに、カレドニアガラスは先読み能力も持っており、例えば「この道具を使って別の道具を引き寄せ、それを使ってエサを取ろう」といった3手先まで計画することができます。

また、ワタリガラスはエサを隠す際に他の個体の目を気にします。他の個体がエサを取ることを防ぐために、「待てばもっと多くのエサを得られる」という理論を理解しています。これは、ワタリガラスがエサを我慢することができるということを示しています。

一方で、ハシブトガラスは鏡を理解することができません。チンパンジーやイルカ、ハト、イカなどの一部の動物は、鏡像が実物であることや自分の姿であることに気づくことができますが、ハシブトガラスにはその能力は備わっていません。

カラスの進化や生態は人間とは異なるため、その知能も人間とは異なると考えられています。カラスは独自の知能を発展させ、その生活に適応してきたのです。

カラスの知能は多くの研究者や鳥愛好家によって探求されており、今後の研究によってさらなる発見が期待されています。カラスの知能に関する研究は、私たちの知恵や技術への理解にも貢献していると言えるでしょう。

このように、カラスは頭のいい鳥として知られています。その知能の高さは、覚えるスピードや記憶の持続時間の長さ、道具の使用、先読み能力、他の個体の行動の理解など、さまざまな観点から明らかにされています。カラスの知能は、鳥類の中でも特筆すべきものであり、私たちの興味を引く存在です。