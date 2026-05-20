未就学児から中学生、全国12会場で開催！ 日本ブレイキン協会「AEONMALL BREAKIN'' CHAMPIONSHIP 2026」

記事ポイント 全国12のイオンモールを会場に、小中学生向けブレイクダンス大会が今年で3年目を迎えます予選は5月24日から8月2日まで開催され、エントリー費は3,300円（税込）です決勝大会優勝者には「JAPAN BREAKIN’ CUP 全国決勝大会」出場権とイオン商品券3万円分が贈られます 全国12のイオンモールを会場に、小中学生向けブレイクダンス大会が今年で3年目を迎えます予選は5月24日から8月2日まで開催され、エントリー費は3,300円（税込）です決勝大会優勝者には「JAPAN BREAKIN’ CUP 全国決勝大会」出場権とイオン商品券3万円分が贈られます

全国のイオンモールを舞台に、小中学生のブレイクダンサーたちが実力を競い合う大会「AEONMALL BREAKIN” CHAMPIONSHIP 2026」が開催されます。

主催は日本ブレイキン協会で、今年で3年目を迎えるこの大会は、昨年のエントリー数が1,000人を超える規模へと発展しています。

日本ブレイキン協会「AEONMALL BREAKIN” CHAMPIONSHIP 2026」





主催：一般社団法人日本ブレイキン協会予選大会：2026年5月24日（日）〜8月2日（日）／全国12会場決勝大会：2026年8月30日（日） イオンモール白山（石川）1F 西コートエントリー費：3,300円（税込）部門数：計7部門（初心者部門・小学生低学年部門男女・小学生高学年部門男女・中学生部門男女）エントリー受付：各イオンモールの公式サイトに掲載されます

「AEONMALL BREAKIN” CHAMPIONSHIP 2026」は、全国12のイオンモールを会場として開催される小中学生向けブレイクダンス大会です。

性別と年齢によって計7部門に分かれており、未就学児から中学生まで幅広い年代が参加できます。

各予選大会での各部門優勝者は、8月30日（日）にイオンモール白山（石川）で開催される決勝大会への出場権を獲得します。

日本ブレイキン協会は、日本国内で子どもたちへブレイクダンスを教える指導者が少なく、目標となる全国大会が整備されていないという現状を受けて設立されます。

同協会は指導者育成から大会運営まで幅広い活動を行い、本大会はその取り組みの一環として位置づけられています。

大会の競技風景





イオンモールの吹き抜けコートを使った会場では、選手2名がフロアで向き合いバトル形式で競い合います。

審査員席と大型スポンサーLEDビジョンが設置され、多数の観客が競技を見守ります。





コートには複数の選手が集まり、スポンサーロゴ入りLEDビジョンに囲まれた空間でパフォーマンスが繰り広げられます。

2階ギャラリーを含む多くの観衆が会場を取り囲み、臨場感あふれる雰囲気の中で大会が進行します。





TAKA-QとPOLAの店舗前に設けられたスペースでは、白Tシャツ姿の子どもダンサーが低い姿勢でステップを踏み、床に座り込んだ観客がすぐそばで競技を見守ります。

モールの日常的な空間がそのまま大会会場となる距離感の近さが、この大会ならではの特徴です。

予選・決勝の日程と会場





予選大会は5月24日（日）のイオンモール白山（石川）を皮切りに、8月2日（日）のイオンモール幕張新都心（千葉）まで約3か月間にわたって全国12会場で順次開催されます。

石川・京都・滋賀・愛知・福岡・秋田・福島・静岡・山梨・大阪・兵庫・千葉と、東北から九州まで広域にわたる会場設定となっています。

5月24日（日）【石川】イオンモール白山 1F 西コート6月6日（土）【京都】イオンモール京都桂川 1F 竹の広場6月7日（日）【滋賀】イオンモール草津 1F セントラルコート6月14日（日）【愛知】イオンモール常滑 1F サウスコート6月20日（土）【福岡】イオンモール福岡 1F ウエストコート6月27日（土）【秋田】イオンモール秋田 1F セントラルコート6月28日（日）【福島】イオンモールいわき小名浜 4F イオンホール7月4日（土）【静岡】イオンモール浜松志都呂 1F セントラルコート7月5日（日）【山梨】イオンモール甲府昭和 1F さくら広場7月12日（日）【大阪】イオンモール堺鉄砲町 1F ノースコート7月26日（日）【兵庫】イオンモール神戸南 1F みなとコート8月2日（日）【千葉】イオンモール幕張新都心 グランドモール1F グランドコート

各予選会場での各部門優勝者は8月30日（日）の決勝大会（イオンモール白山 1F 西コート）に進出します。

決勝大会では初心者部門を除く各部門の優勝者に「JAPAN BREAKIN’ CUP 全国決勝大会」出場権が授与され、1位にはイオン商品券3万円分、2位にはイオン商品券1万円分が贈られます。

参加部門とエントリーについて





大会には計7部門が設けられており、各部門のエントリー定員は8〜24名です（部門によって異なります）。

未就学児から参加できる初心者部門も設置されており、ブレイクダンスを始めたばかりの子どもでも大会を経験できる仕組みになっています。

エントリー費は3,300円（税込）で、受付は各イオンモールの公式サイトで案内されます。

女子小学生低学年部門（未就学児〜小学3年生）男子小学生低学年部門（未就学児〜小学3年生）女子小学生高学年部門（小学4年生〜小学6年生）男子小学生高学年部門（小学4年生〜小学6年生）女子中学生部門男子中学生部門初心者部門（ブレイキンソロバトルで優勝・準優勝経験のない小学生以下）

昨年は1,000人を超えるエントリーを記録したこの大会は、国内でも数少ない小中学生向けブレイクダンスの全国規模の競技の場です。

初心者部門から中学生部門まで幅広い参加機会が設けられており、競技経験の浅い子どもから本格的に技術を磨いてきた選手まで、それぞれの段階に合った舞台が用意されています。

日本ブレイキン協会「AEONMALL BREAKIN” CHAMPIONSHIP 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 初心者部門の対象者の条件は何ですか？

A. ブレイキンソロバトルで優勝または準優勝の経験がない小学生以下の参加者が対象です。

なお、初心者部門には「AEONMALL BREAKIN” CHAMPIONSHIP 2026」の決勝大会への出場権はありません。

Q. 決勝大会への出場権と賞品はどのように授与されますか？

A. 初心者部門を除く各予選会場・各部門の優勝者に決勝大会への出場権が与えられます。

決勝大会では、各部門の優勝者に「JAPAN BREAKIN’ CUP 全国決勝大会」出場権が授与され、1位にはイオン商品券3万円分、2位にはイオン商品券1万円分が贈られます。

予選大会には賞品はありません。

Q. エントリー方法はどこで確認できますか？

A. エントリーは各イオンモールの公式サイトで受け付けています。

参加を希望する会場のイオンモール公式サイトに詳細が掲載されます。

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