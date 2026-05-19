SNSで話題の「ゴリラの裸足」を実際に履いて生活してみた🦍むくみが取れて足が細くなったりするのかな〜？



「ゴリラのひとつかみ」や「ゴリラのひとつき」「ゴリラのひとかみ」など、健康家電を中心にユニークなアイテムを次々とリリースしているドウシシャの「ゴリラシリーズ」。

2026年4月下旬から発売され話題となっているのが、シリーズ初となるフットウェア「ゴリラの裸足（はだし）」です。

いわゆる足裏を刺激する “機能性サンダル” なんですが、全面モコモコのビジュアルにびっくり！ 一体どんな履き心地を体感できるのか、購入して試してみました。

【ゴリラシリーズ初のサンダル】

ここ数年、サンダルの中でも需要が拡大しているのが、気軽に履ける機能性サンダル。ドウシシャでも「健康に着目したサンダルが作れないか？」と考え、「ゴリラの裸足」が開発されたそう！

このサンダルを見てまず驚くのが、そのビジュアル。インソールだけでなく、アウトソールやアッパー部分に至るまで、球体を結合させたような立体感あるモコモコのデザインになっています。

しかも、ところどころに隠れゴリラさんが……！ 健康サンダル、機能性サンダルと呼ばれる商品は数あれど、ほかにはない唯一無二の形状＆デザイン。これまで数々のユニークなアイテムを生み出してきたゴリラシリーズの面目躍如といったところでしょうか……!!

【しばらく履いて過ごしてみた。】

実際に履いてみると、あれ、思ったより痛くない？？ こうした類のサンダルの中には、石を踏んでいるんじゃないかと思うほど足裏にグイグイ刺さるものもありますが、こちらは痛さはほぼなし。

凹凸感はあるものの、弾力性にすぐれたEVA素材を使用しているため、足への当たりはソフト。ぐりぐりとした適度な刺激が感じられて、足のだるさも若干やわらぐ気がします。見た目のボリューム感に反して軽量ですし、これなら普段使いにガンガン使えそう！

……そう思ってしばらく試してみたのですが、さすがに長時間となると足裏への刺激が強すぎてつらくなってきました。室内で履くなら家事の合間などに数時間、外履きするなら近所のコンビニなどへのワンマイルぐらいがちょうどよいかもしれません。

SNSを見てみると「むくみが取れて足が細くなることに期待」といった声もありましたが、個人的にはあくまでも「足裏が刺激されて疲れが軽減される」程度の効果に感じました。

【ドンキなどで販売中】

「ゴリラの裸足」は全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴなど（一部店舗除く）で税込み2189円で販売中。

カラー展開はブラック、グレー、ホワイト、ミントグリーン。サイズ展開はS（22.0cm〜23.0cm）、M（23.0cm〜24.0cm）、L（24.0cm〜25.0cm）です。ちなみに私が購入したのはホワイトで、普段23.5cmの靴を履いている私はMサイズでぴったりでした。

インパクトあるデザインと足裏への適度な刺激が特長の機能性サンダル。履けばこの夏、皆さんの足と気分をゴキゲンにしてくれそうですよ！

参考リンク：ドウシシャ、ドン・キホーテ、プレスリリース

執筆・撮影：鷺ノ宮やよい

Photo：（C）Pouch

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