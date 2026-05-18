X（旧Twitter）で話題になっているのは、配達員さんのほっこりする配慮。思わず微笑ましくなるエピソードは記事執筆時点で150万3000回を超えて表示されており、「可愛いすぎる～」「癒されました」「最高にほっこりする」などのコメントの他、3万6000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：クロネコヤマトの置き配指定で『ちょうど受け取れた』結果→お届け完了の写真が…配達員による『まさかの配慮』】

クロネコヤマトの配達

Xアカウント「@snowski1008」の投稿主さんが、自宅に帰宅したときのこと。投稿主さんが帰宅したタイミングで、ちょうどクロネコヤマトの配達員さんが荷物を届けに来ていたそうです。直接受け取ることはできたものの、ルール上「置き配完了の証明写真」を撮らなければいけなかったのだとか。

そこで配達員さんが、なんとも素敵な提案をしてくれました。それは、「愛犬のSKIちゃんも一緒に写りますか？」というもの。こうして荷物の隣にSKIちゃんが並び、まるで記念撮影のような一枚が完成したそうです。突然のモデル依頼にも動じず、しっかり横に座るSKIちゃん。その姿が可愛すぎて、投稿主さんもほっこりしたとか♪

澄まし顔がたまらない！

撮影された写真には、荷物の横でキリッと澄ました表情を見せるSKIちゃんの姿が。まるで「ちゃんと届きました！」と報告しているようで、なんとも愛らしい記念写真になったそうです。

そんなSKIちゃんには、POWちゃんという同居犬もいるのだとか。とっても仲良しなふたりは、毎日のように一緒に遊び、にぎやかに過ごしているそうです。優しい配達員さんの気遣いから生まれた、心温まるワンシーンなのでした！

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「まるで犬さんも宅配物だったかのよう…」「配達員さんもニコニコ間違いなしだね」「このあとの仕事も頑張れたでしょうね」など沢山の反響がありました。

Xアカウント「@snowski1008」には、SKIちゃん＆POWちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「@snowski1008」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。