5/18は一粒万倍日と大安が重なる超開運日！ポジティブな言葉で運気UP／水晶玉子

2026年5月18日は、「一粒万倍日」と「大安」が重なるラッキーデー。

この日実践したい開運アクションを、人気占い師・水晶玉子さんに教えていただきました。

5/18（月）は一粒万倍日＆大安の開運日！

ハッピーな言葉が幸運をふくらませるカギ

言葉の力を意識して過ごしたい日。「うれしい」「おいしい」「楽しい」など、ポジティブな言葉をたくさん口にするとハッピーな運気を引き寄せてくれます。楽しいことを日記に書く、SNSやメールで文字にするのも○。また、ささいなことでも「ありがとう」と、感謝の気持ちを言葉にして伝えましょう。

ポジティブな言葉を口にすることで、気持ちも運気も前向きに。何気ないひと言を大切にしながら、過ごしてみてください。

（『オレンジページ』2026年1月2日号より）

教えてくれたのは ……水晶玉子先生

©chihiro.

占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。『水晶玉子のオリエンタル占星術 幸運を呼ぶ365日メッセージつき 開運暦2026』（集英社）が発売中。