◇セ・リーグ 阪神3─1広島（2026年5月16日 甲子園）

“定位置”に戻った阪神・中野が足で魅せた。最大の見せ場は初回。無死二塁から四球で出塁すると、高い集中力で次の塁を狙った。続く森下が中飛を放つとタッチアップ。三進した二走・高寺の動きを見て自身も二塁に到達した。さらに1死一、三塁では大山の浅い左飛で生還。本塁へヘッドスライディングし貴重な2点目を奪った。

「隙があれば次の塁を狙うという姿勢は常に持ってやっている。ああいう走塁でチームに勢いをつけるというのが大事」

結果は3打数無安打も好判断と好走塁が光った。3点優勢の5回無死二塁の打席では自己犠牲に徹した。「（俊足の1番なら）今日みたいにカウントを整えながらというか、そういう打撃も必要」。外角直球を強引に右方向に運ぶ技ありの二ゴロで高寺を三塁に進めた。

3戦連続で5番打者として出場。10日DeNA戦以来の2番を担った一戦ではクセ者ぶりを発揮した。「（打順によって）まったく違うスタイルになる」。打順に応じた変幻自在の姿を披露。走攻守でマルチな男が勝利の陰で輝きを放った。（山本 浩之）