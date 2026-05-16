シンガーズハイが8月5日、EP『PLAYBACK』をリリースすることが発表となったことに加え、同作品リリースに伴う全国ライブツアーを9月より開催することも決定した。

作品リリースとしては2025年12月のデジタルシングル「B.O.LIE」以来約8ヶ月ぶり。EPの詳細は後日発表される予定だ。

全国ツアー＜PLAYBACK tour 2026＞は9月8日の神奈川・KT Zepp Yokohamaを皮切りに10月18日の愛知・Zepp Nagoyaまで、横浜、札幌、金沢、香川、広島、大阪、仙台、福岡、名古屋といった9ヵ所9会場で行われるもの。チケットのCLUB HIGH先行受付は本日5月16日21時より。なお、シンガーズハイは11月24日に自身初の日本武道館ワンマン＜We are SINGER’S HIGH from Tokyo.＞開催も決定している。

■EP『PLAYBACK』

2026年8月5日(水)発売

※収録内容など詳細は後日発表

■ツアー＜PLAYBACK tour 2026＞

09月08日(火) 神奈川・KT Zepp Yokohama

09月15日(火) 北海道・札幌ペニーレーン24

09月18日(金) 石川・金沢EIGHT HALL

09月26日(土) 香川・Festhalle

09月27日(日) 広島・HIROSHIMA CLUB QUATTRO

10月01日(木) 大阪・Zepp Osaka Bayside

10月09日(金) 宮城・仙台Rensa

10月16日(金) 福岡・Zepp Fukuoka

10月18日(日) 愛知・Zepp Nagoya

▼チケット

￥5,500 (税込)

※入場時別途ドリンク代・整理番号付き

【CLUB HIGH先行】

受付期間：5/16(土)21:00〜6/1(月)23:59

詳細：https://singershigh.tokyo/news/detail/78769

■日本武道館ワンマン＜We are SINGER’S HIGH from Tokyo.＞

11月24日(火) 東京・日本武道館

open17:30 / start18:30

▼チケット

指定席 ￥7,800(税込)

・イープラス https://eplus.jp/singershigh-budokan/

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/singershigh-budokan/

・ローソンチケット https://l-tike.com/singershigh-budokan/