シンガーズハイ、EP『PLAYBACK』を8月発売＋全国ツアーを9月より開催
シンガーズハイが8月5日、EP『PLAYBACK』をリリースすることが発表となったことに加え、同作品リリースに伴う全国ライブツアーを9月より開催することも決定した。
作品リリースとしては2025年12月のデジタルシングル「B.O.LIE」以来約8ヶ月ぶり。EPの詳細は後日発表される予定だ。
全国ツアー＜PLAYBACK tour 2026＞は9月8日の神奈川・KT Zepp Yokohamaを皮切りに10月18日の愛知・Zepp Nagoyaまで、横浜、札幌、金沢、香川、広島、大阪、仙台、福岡、名古屋といった9ヵ所9会場で行われるもの。チケットのCLUB HIGH先行受付は本日5月16日21時より。なお、シンガーズハイは11月24日に自身初の日本武道館ワンマン＜We are SINGER’S HIGH from Tokyo.＞開催も決定している。
■EP『PLAYBACK』
2026年8月5日(水)発売
※収録内容など詳細は後日発表
■ツアー＜PLAYBACK tour 2026＞
09月08日(火) 神奈川・KT Zepp Yokohama
09月15日(火) 北海道・札幌ペニーレーン24
09月18日(金) 石川・金沢EIGHT HALL
09月26日(土) 香川・Festhalle
09月27日(日) 広島・HIROSHIMA CLUB QUATTRO
10月01日(木) 大阪・Zepp Osaka Bayside
10月09日(金) 宮城・仙台Rensa
10月16日(金) 福岡・Zepp Fukuoka
10月18日(日) 愛知・Zepp Nagoya
▼チケット
￥5,500 (税込)
※入場時別途ドリンク代・整理番号付き
【CLUB HIGH先行】
受付期間：5/16(土)21:00〜6/1(月)23:59
詳細：https://singershigh.tokyo/news/detail/78769
■日本武道館ワンマン＜We are SINGER’S HIGH from Tokyo.＞
11月24日(火) 東京・日本武道館
open17:30 / start18:30
▼チケット
指定席 ￥7,800(税込)
・イープラス https://eplus.jp/singershigh-budokan/
・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/singershigh-budokan/
・ローソンチケット https://l-tike.com/singershigh-budokan/
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