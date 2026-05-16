ヒグチアイ、TVアニメ『スノウボールアース』EDテーマ「今この胸に滾るのは」アニメMV公開
ヒグチアイが歌うTVアニメ『スノウボールアース』エンディングテーマ「今この胸に滾るのは」の、アニメミュージックビデオが公開された。
ミュージックビデオでは主人公の鉄男と心優しきロボット・ユキオの出会いと別れ、そして再会が描かれている。ヒグチアイの力強く優しい歌声と作品に寄り添う歌詞が、『スノウボールアース』の世界観を表現し、二人の友情を軸としたエモーショナルな映像が楽曲と融合することでさらに感情を揺さぶる。
アニメミュージックビデオの音源は特別に用意されたエディット版の「今この胸に滾るのは」が使用されている。鉄男とユキオ、心優しい二人の友情と彼らの決意が表れたアニメミュージックビデオをぜひご覧いただきたい。
■配信シングル「今この胸に滾るのは」
https://higuchiai.lnk.to/imakonomuneni
2026年4月10日(金)配信スタート
TVアニメ『スノウボールアース』エンディングテーマ
◾️TVアニメ『スノウボールアース』
▼INTRODUCTION
凍てついた地球で描かれる、王道SF冒険譚が待望のアニメ化！各界の著名人が絶賛！
「月刊！スピリッツ」（小学館）にて辻次夕日郎氏が好評連載中、コミックスはシリーズ累計80万部を突破の話題作。雪と氷に覆われた地球〈スノウボールアース〉を舞台に描かれる、いま最も注目されるSF×怪獣×ロボットアクション！
▼STORY
「ユキオ、俺、友達を作る。」
人見知りの少年・鉄男の唯一の友達は、
巨大ロボット〈ユキオ〉。
彼らは、宇宙から襲来する銀河怪獣を迎え討つ“救世主”だった。
人類の存亡をかけた最終決戦を終え、10年……。
地球に帰還した鉄男が目にしたのは
雪と氷に覆われた大地、凍結地球〈スノウボールアース〉だった！
変わり果てた景色の中、
ユキオとの“約束”を胸に、鉄男は未知の世界を歩き始める-。
▼キャスト
流鏑馬鉄男：吉永拓斗
ユキオ：平川大輔
乃木 蒼：小清水亜美
瀧村矧音：田村 好
泉那由他 ：河西健吾
桜井多見哉：大野智敬
卯月ゆま：奈良平愛実
甲乙一：永瀬アンナ
西園寺真琴：森永千才
赤城莉子：河瀬茉希
相模逸石：杉田智和
▼スタッフ
原作：辻次夕日郎「スノウボールアース」（小学館「月刊！スピリッツ」連載）
監督：境 宗久
副監督：岩田健志
シリーズ構成：村越 繁
キャラクターデザイン/総作画監督：河野敏弥
メカデザイン：金 世俊
モンスターデザイン：柳 隆太
美術監督：藤野真里
色彩設計：野地弘納
ＣＧディレクター：本岡宏紀
モーショングラフィックス：大城丈宗（Production I.G）
撮影監督：林 賢太・小寺翔太
編集：長坂智樹
音楽：加藤達也・堤 博明・YUKI KANESAKA
アニメーション制作：スタジオKAI
製作：「スノウボールアース」製作委員会
オープニングテーマ：tuki.「零-zero-」
エンディングテーマ：ヒグチアイ「今この胸に滾るのは」
▼放送
2026年4月3日より毎週金曜23:30日本テレビ系フラアニにて放送開始
▼配信
2026年4月4日より毎週土曜00:00各配信プラットフォームにて順次配信開始
▼公式サイト / SNS
公式サイト：https://snowballearth.net
公式Twitter：https://x.com/snowballearth_O
公式TikTok：https://www.tiktok.com/＠snowballearth_o
■配信シングル「ひと匙」
2026年4月3日(金)配信
https://higuchiai.lnk.to/hitosaji
NHKプレミアムドラマ『対決』主題歌
関連リンク
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