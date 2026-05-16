ヒグチアイが歌うTVアニメ『スノウボールアース』エンディングテーマ「今この胸に滾るのは」の、アニメミュージックビデオが公開された。

ミュージックビデオでは主人公の鉄男と心優しきロボット・ユキオの出会いと別れ、そして再会が描かれている。ヒグチアイの力強く優しい歌声と作品に寄り添う歌詞が、『スノウボールアース』の世界観を表現し、二人の友情を軸としたエモーショナルな映像が楽曲と融合することでさらに感情を揺さぶる。

アニメミュージックビデオの音源は特別に用意されたエディット版の「今この胸に滾るのは」が使用されている。鉄男とユキオ、心優しい二人の友情と彼らの決意が表れたアニメミュージックビデオをぜひご覧いただきたい。





◾️TVアニメ『スノウボールアース』 Ⓒ辻次夕日郎／小学館／「スノウボールアース」製作委員会 ▼INTRODUCTION

凍てついた地球で描かれる、王道SF冒険譚が待望のアニメ化！各界の著名人が絶賛！

「月刊！スピリッツ」（小学館）にて辻次夕日郎氏が好評連載中、コミックスはシリーズ累計80万部を突破の話題作。雪と氷に覆われた地球〈スノウボールアース〉を舞台に描かれる、いま最も注目されるSF×怪獣×ロボットアクション！ ▼STORY

「ユキオ、俺、友達を作る。」 人見知りの少年・鉄男の唯一の友達は、

巨大ロボット〈ユキオ〉。

彼らは、宇宙から襲来する銀河怪獣を迎え討つ“救世主”だった。 人類の存亡をかけた最終決戦を終え、10年……。

地球に帰還した鉄男が目にしたのは

雪と氷に覆われた大地、凍結地球〈スノウボールアース〉だった！ 変わり果てた景色の中、

ユキオとの“約束”を胸に、鉄男は未知の世界を歩き始める-。 ▼キャスト

流鏑馬鉄男：吉永拓斗

ユキオ：平川大輔

乃木 蒼：小清水亜美

瀧村矧音：田村 好

泉那由他 ：河西健吾

桜井多見哉：大野智敬

卯月ゆま：奈良平愛実

甲乙一：永瀬アンナ

西園寺真琴：森永千才

赤城莉子：河瀬茉希

相模逸石：杉田智和 ▼スタッフ

原作：辻次夕日郎「スノウボールアース」（小学館「月刊！スピリッツ」連載）

監督：境 宗久

副監督：岩田健志

シリーズ構成：村越 繁

キャラクターデザイン/総作画監督：河野敏弥

メカデザイン：金 世俊

モンスターデザイン：柳 隆太

美術監督：藤野真里

色彩設計：野地弘納

ＣＧディレクター：本岡宏紀

モーショングラフィックス：大城丈宗（Production I.G）

撮影監督：林 賢太・小寺翔太

編集：長坂智樹

音楽：加藤達也・堤 博明・YUKI KANESAKA

アニメーション制作：スタジオKAI

製作：「スノウボールアース」製作委員会 オープニングテーマ：tuki.「零-zero-」

エンディングテーマ：ヒグチアイ「今この胸に滾るのは」 ▼放送

2026年4月3日より毎週金曜23:30日本テレビ系フラアニにて放送開始 ▼配信

2026年4月4日より毎週土曜00:00各配信プラットフォームにて順次配信開始 ▼公式サイト / SNS

公式サイト：https://snowballearth.net

公式Twitter：https://x.com/snowballearth_O

公式TikTok：https://www.tiktok.com/＠snowballearth_o

■配信シングル「ひと匙」

2026年4月3日(金)配信

https://higuchiai.lnk.to/hitosaji

NHKプレミアムドラマ『対決』主題歌