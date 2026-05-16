有名女優「婿さんのリクエスト」ローストビーフ中心の豪華夕食が話題「品数もたくさんですごい」「好きなものも入れてて愛がある」の声
【モデルプレス＝2026/05/16】俳優の秋野暢子が5月15日、自身のInstagramを更新。夕食を公開し、話題になっている。
【写真】69歳ベテラン女優「品数もたくさんですごい」婿さんの牛肉リクエストでローストビーフ
秋野は「今夜の婿さんのリクエストが牛肉だったのでローストビーフにしました」とつづり、夕食のショットを公開。「モモ肉にしっかり焼きめつけてアルミホイルに包んで1時間 玉ねぎと醤油と酒とみりんと粒マスタードでタレを作りました」とレシピを記し、薄切りにされたローストビーフに手作りのタレがたっぷりかかっている様子を披露した。
また、新ジャガイモと新玉ねぎとベーコンの炒め物、冷凍してあったシャリシャリのトマトを塩昆布、ごま油、ゴマ、シソ、レモン汁で和えたもの、小松菜とシーチキンの和え物、婿さんが大好きだという豚汁など、豪華な献立を紹介している。
この投稿には「お腹が空いてきちゃった」「綺麗なローストビーフ」「豪華な夕食ですね」「リクエストに応えつつ品数もたくさんですごい」「好きなものも入れてて愛がある」などといった反響が寄せられている。
秋野は1983年に結婚し、1993年12月に長女を出産。2001年に離婚した。長女が2023年1月に結婚し、2024年9月に初孫が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「品数もたくさんですごい」婿さんの牛肉リクエストでローストビーフ
◆秋野暢子、リクエストされた夕食披露
秋野は「今夜の婿さんのリクエストが牛肉だったのでローストビーフにしました」とつづり、夕食のショットを公開。「モモ肉にしっかり焼きめつけてアルミホイルに包んで1時間 玉ねぎと醤油と酒とみりんと粒マスタードでタレを作りました」とレシピを記し、薄切りにされたローストビーフに手作りのタレがたっぷりかかっている様子を披露した。
◆秋野暢子の夕食が話題
この投稿には「お腹が空いてきちゃった」「綺麗なローストビーフ」「豪華な夕食ですね」「リクエストに応えつつ品数もたくさんですごい」「好きなものも入れてて愛がある」などといった反響が寄せられている。
秋野は1983年に結婚し、1993年12月に長女を出産。2001年に離婚した。長女が2023年1月に結婚し、2024年9月に初孫が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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