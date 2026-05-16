元AKB48で俳優の前田敦子さん（34）が2026年5月7日、自身のインスタグラムを更新。洗練された私服姿を披露した。

「モノトーンコーデ」

前田さんは、「今日のコーデ」を意味するハッシュタグ「OOTD」を添えて、シアー感のあるデザインのジャケットと白いパンツを合わせた私服ショットで、さまざまなポーズをとる姿やアップショットを投稿した。また、ハッシュタグをつけて「#ootd」「#私服」「#amerivintage」「#モノトーンコーデ」「#chanel」とコメントを添えている。

インスタグラムに投稿された写真では、シアー感のあるデザインのジャケットを羽織り、黒いトップスと白いパンツを着用。足元にはパンプスを合わせて、黒いバッグを持ち笑顔をみせていた。5枚目では、キャップをかぶったカメラ目線のアップショットを披露していた。

この投稿には、「黒と白のコーデ可愛いです！！！」「おしゃれでかっこいい」「デビュー当時と変わらない」「ほんとかわいい」「最強すぎる！」といったコメントが寄せられていた。