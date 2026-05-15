「何者かになれるなら、なんでもいい！」歌手になるチャンスをつかむため、浪曲師に弟子入り志願。無謀なお願いは叶うのか!?【作者に聞く】

「何者かになれるなら、なんでもいい！」歌手になるチャンスをつかむため、浪曲師に弟子入り志願。無謀なお願いは叶うのか!?【作者に聞く】