歌手美川憲一（80）が15日、65年のデビュー曲「だけどだけどだけど」から、61年間に歌唱したシングルとアルバムなどのカタログ154作品の全581曲の配信を解禁した。傘寿（80歳）の誕生日を迎えたこの日、都内で記者会見をして経緯などを説明した。

内訳は「だけど−」やヒット曲「さそり座の女」「柳ケ瀬ブルース」などシングル117作とオリジナルやライブなどのアルバム37作の収録曲。

「60年以上、たくさんの曲をリリースさせていただきました。昨年はパーキンソン病の発表などいろんなことがありました。ステージに復帰しましたが、これからもしぶとく歌い続けていきます。よろしくお願いいたします」。

楽曲が581曲だと知ると「そんなにあるの。しぶといわね〜」。CDになっていない16曲も含まれていることには「ありがたいわ」。そして配信で世界中の人が美川の楽曲を聞くことができることに「ここまできたからにはやるっきゃないわ。よろしく頼んだわよ〜」と笑顔を見せた。

今後の目標としては「与えられた仕事を元気よくやる。『あれをやりたい』『これをやりたい』は早い。9月には都内で2年ぶりにの単独ライブもやる。クリスマスディナーショーの話もきている。しっかり歩けるようにしないとね」と前を向いた。