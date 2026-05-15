チョコ好きは絶対食べてほしい。GODIVA監修の限定ロールケーキがリピ確レベルだった

みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。

モンテールから世界中で愛されるプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」監修の期間限定スイーツが定期的に発売されているのをご存知でしょうか？

チョコレート好きの私が毎回楽しみにしているこのシリーズ。早速食べてみたので、その味わいをレポートします。

■高級感たっぷり！ 開ける前から気分が上がるパッケージ

まず目を惹くのは、高級感を感じるゴールドのパッケージ。

“プレミアムショコラロール”とありますが、一体どこら辺がプレミアムなの!? と期待をしながら早速開封します。

蓋を開けると、GODIVAのロゴがお目見え。

ちなみにGODIVAのロゴに描かれているこの絵はなんだろう？ と気になったので調べて見ると、「ゴディバ」の名は、11世紀の英国の伯爵夫人レディ・ゴディバに由来していて、「ゴディバ」のシンボルマークである、馬に跨った裸婦こそが、重税を課そうとする夫を戒め、苦しむ領民を救うために、自らを犠牲にした誇り高き彼女の姿なんだそう。 名前の由来にもなんだか特別感を感じます。

■濃厚なのにくどくない。“ご褒美級”ショコラロール

「プレミアムショコラロール」は、濃厚な生チョコとチョコレートチップをブレンドした口溶けなめらかなチョコレートクリームを、ふんわりと焼き上げた生地で包み、その上面に生チョコが絞られたロールケーキ。

生チョコにはベルギー産クーベルチュールチョコレートが使用され、カカオの風味が広がる濃厚な味わいが特徴です。この生チョコをロールケーキの上面に絞り、立体感のある端正な装飾を施してプレミアムな高級感が演出されています。

味わいや口どけのバランスなどを考慮し、シュークリームやエクレアと異なるロールケーキ専用の生チョコを作られているんだそう……！

また、チョコレートクリームにも生チョコを配合し、甘さを調整しつつ、ほろ苦く濃厚な味わいを楽しめるよう仕上げられています。さらに、食感と風味のアクセントとしてチョコレートチップが入っていて、ただ甘いだけのクリームではなく、一口食べると、濃厚なチョコレートの味わいが口いっぱいに広がりました。

ふわふわの生地ともったりとした濃厚なチョコレートクリーム、チョコレートチップの食感がチョコレート好きにはたまりません。

■チョコ好きなら一度は食べてほしい限定スイーツ

最近食べたチョコレートデザートの中でもかなり印象的な味わいでした。

チョコレート好きにはたまらないプレミアムショコラロール。これは絶対にリピート＆1ヶ月だけの発売期間なんてさみしい……と心から思ってしまうほどのおいしさでした。

みなさんもぜひ濃厚でおいしすぎるプレミアムショコラロールを食べてみてくださいね！

■商品概要

「プレミアムショコラロール」

販売期間：2026年5月1日(金)〜5月31日(日)

販売エリア：全国

価格：669円（沖縄のみ829円）