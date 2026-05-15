「仕事が忙しくて…」毎日、保育園のお迎えに遅れる両親→子どもの発熱時に判明した、ルール違反を繰り返す母親の“衝撃の事実”【作者に聞く】
【漫画を読む】開園前に大きな声であいさつをする母親だが…!?
まえだ永吉(@eikiccy)さんはブログに『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』という作品を投稿し、ネットを中心に注目を集めている。保育園での勤務経験がある作者の体験談をもとに、フィクションを交えて描かれた作品だ。今回は本作のあらすじをお届けするとともに、作中に登場する母親の言動について作者に話を聞いた。
■開園前の保育園に響く声…ルール違反の保護者
■「今日は休みです」発熱時も連絡が取れない母親
ある日、はると君が保育園で38.5度の熱を出したため、多屋先生はあいかさんの携帯電話に連絡を入れる。しかし電話に出ず、職場に連絡をすると、なんとあいかさんは今日仕事が休みであることが発覚する。その後、父親に電話をかけると、大きなため息をつかれ「僕からも妻に一度かけてみるので、もう少し待ってもらえますか？」と言われる。
多屋先生は現状をほかの先生と共有し、音喜多家に対して不審に思い始める。19時を過ぎてようやくあいかさんが迎えに来たため、はると君の状態と、職場に連絡をした事実を伝える。するとあいかさんは深いため息をつき、不機嫌そうな表情ではると君を抱きかかえて帰っていく。
■「対応にキリがない」作者が語る保育現場のリアル
作中で「忙しい保護者の支援は保育士さんたちの仕事じゃないんですか〜？」と発言するあいかさんについて作者に聞くと、「そりゃそうなんだけど、『ルールはルールですから守ってくださいね』という感じです。ルールを破ることを一人でも許すと『ウチも』『ウチも』となって対応にキリがないので、徹底したほうがいいと思います」と語ってくれた。
仕事を優先している印象の強い両親だが、自宅でのはると君の様子も気になるところだ。まえだ永吉さんはそのほかにもさまざまな作品を描いているため、興味がある人はぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：まえだ永吉(@eikiccy)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。