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【漫画を読む】開園前に大きな声であいさつをする母親だが…!?

まえだ永吉(@eikiccy)さんはブログに『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』という作品を投稿し、ネットを中心に注目を集めている。保育園での勤務経験がある作者の体験談をもとに、フィクションを交えて描かれた作品だ。今回は本作のあらすじをお届けするとともに、作中に登場する母親の言動について作者に話を聞いた。

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■開園前の保育園に響く声…ルール違反の保護者

音喜多あいかさんは息子のはると君を抱きかかえながら保育園に行くと、開園前にもかかわらず「おはようございまーす！」と大きな声であいさつをする。担任の先生が「開園の7時前はこちらも準備があるので…」と注意すると、あいかさんは「私も仕事行く準備で忙しいんです！」と感情をあらわにする。連絡帳には今日も19時ごろの迎えと記載があるが、実際は19時を過ぎることが多く、ほかの先生たちも困惑している。仕事を優先する両親の姿を見て、先生たちははると君のことを心配している。

■「今日は休みです」発熱時も連絡が取れない母親

ある日、はると君が保育園で38.5度の熱を出したため、多屋先生はあいかさんの携帯電話に連絡を入れる。しかし電話に出ず、職場に連絡をすると、なんとあいかさんは今日仕事が休みであることが発覚する。その後、父親に電話をかけると、大きなため息をつかれ「僕からも妻に一度かけてみるので、もう少し待ってもらえますか？」と言われる。

多屋先生は現状をほかの先生と共有し、音喜多家に対して不審に思い始める。19時を過ぎてようやくあいかさんが迎えに来たため、はると君の状態と、職場に連絡をした事実を伝える。するとあいかさんは深いため息をつき、不機嫌そうな表情ではると君を抱きかかえて帰っていく。

■「対応にキリがない」作者が語る保育現場のリアル

作中で「忙しい保護者の支援は保育士さんたちの仕事じゃないんですか〜？」と発言するあいかさんについて作者に聞くと、「そりゃそうなんだけど、『ルールはルールですから守ってくださいね』という感じです。ルールを破ることを一人でも許すと『ウチも』『ウチも』となって対応にキリがないので、徹底したほうがいいと思います」と語ってくれた。

仕事を優先している印象の強い両親だが、自宅でのはると君の様子も気になるところだ。まえだ永吉さんはそのほかにもさまざまな作品を描いているため、興味がある人はぜひ一度読んでみてほしい。

取材協力：まえだ永吉(@eikiccy)

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