好きなタイプを聞かれたら？男性に好印象を与える「正解の回答」とは
何気なく男性から聞かれがちな「好きなタイプってどんな人？」という質問。実はこの回答次第で、男性に与える印象が大きく左右されるんです。そこで今回は、男性に好印象を与える「正解の回答」を紹介します。
“性格の好み”を答える
「優しい人」「思いやりのある人」など、まずは“内面重視”の姿勢を見せましょう。見た目や年収といったスペック系を真っ先に挙げると、「条件で男性を見てるのかも…」と誤解される可能性も。誰もが共感しやすい性格の魅力を挙げると、安心感と好感度がぐっと高まります。
“誠実さ”を求める
「誠実な人が好き」と伝えるのも好印象。自分自身も恋愛に真面目な印象を与えらることができます。遊び目的や浮ついた考え方の男性を自然と遠ざけられるのもポイントです。
“居心地のよさ”を強調する
「一緒にいて落ち着ける人」など、心地よい関係性を重視していることを伝えるのもおすすめです。その答えから、“安心できる相手”を探している誠実さが伝わるので、男性はあなたに“長く一緒にいられる未来”をイメージしやすくなります。
どんなタイプが好みかを聞かれた時こそ、好印象を与えるチャンス。見た目や条件ではなく、“内面重視”や“関係性の心地よさ”をキーワードに、自分らしい魅力と誠実さをアピールしてくださいね。
🌼これが100点の回答です。男性に「モテるでしょ？」と聞かれた時の模範解答