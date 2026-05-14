しまむら系列アベイルから、大人かわいいスヌーピーデザインのレザー調バッグ＆財布が登場
しまむら系列「アベイル」にて、PEANUTS(ピーナッツ)コラボの新作バッグ・財布・キーケース・サンダル・ルームパンツが2026年5月9日より販売中。注目は、スヌーピーの総柄プリントを上品なロゴ柄として落とし込んだレザー調シリーズ。ここでは全アイテムを紹介しよう。
【画像】しまむら系列アベイル×PEANUTSの夏新作ラインナップを一挙チェック
■大人のPEANUTSファンに刺さる、レザー調「2WAYミニバッグ」
「2WAYミニバッグ」(3630円)は、チェーンや花、スヌーピーをモチーフにした総柄プリントが目を引くベーシックなレザー調デザインで、傷や汚れに強い素材で落ち着いたカラーが大人の女性にしっくりなじむ。
カラーはブラックとブラウンの2色展開で、サイズは16×20×11センチ。小ぶりながらも収納力があり、手持ち・肩掛けの2WAYで使える。シックな色合いにスヌーピーをちりばめた遊び心が大人ファンに刺さるはず。
■「2WAYミニトート」「サコッシュ」と同シリーズで2型展開
同じ総柄プリントでそろうのが、「2WAYミニトートバッグ」(3080円)、「サコッシュ」(2530円)の2型。すべてホワイト・ブラック・グリーンの3色展開で、シーンや好みで選べる。
「2WAYミニトートバッグ」(3080円)は、スクエアフォルムがおしゃれなマチ付きミニバッグ。「サコッシュ」(2530円)は、マチなしのフラットフォルムがスマートな印象だ。財布・スマホ・リップを入れて身軽に出かけたい日にちょうどいいサイズ感となっている。
■「長財布」＆「キーケース」で財布まわりも統一感
バッグだけでなく財布類も同シリーズで展開されていて、コーディネートを楽しめる。「長財布」(3080円)はブラックとブラウンの2色でラウンドファスナータイプ。たっぷり収納が魅力で、カードや小銭、お札をしっかり整理できる。
「ナスカン付キーケース」(1980円)はホワイト・ブラック・グリーンの3色で、車のリモコンキーにも対応する高機能タイプ。ナスカン付きでバッグに付けたり、カラビナのように使ったりと、毎日の鍵まわりが整う。バッグ・財布・キーケースをまとめてそろえれば、持ち物すべてが大人モードのスヌーピーで統一されるのも楽しい。
■夫婦・カップルでペア使いも。EVAサンダルはレディース＆メンズ展開
夏のクロッグサンダル派におすすめなのが「レディース アクセサリー付EVAサンダル」(2530円)。ホワイトとブラックの2色で、サイズは24・25センチ。「This is a perfect spot」のメッセージとともにスヌーピー＆ウッドストックがあしらわれて、ちょっとしたおでかけにも履きたくなる。
「メンズ EVAサンダル」(2530円)はグレーとブラックの2色で、サイズはM・L・LL展開。サーフボードを抱えたスヌーピーやサングラスをかけたジョー・クールのアクセサリー付きで、夏らしさ全開のデザインだ。
■1320円の「ルームパンツ」は3色展開！夏のおうち時間に◎
おうち時間アイテムとして見逃せないのが「レディース ルームパンツ」(1320円)。サイズはM-L・L-LL・LL-3L・3L-4Lまでの幅広い展開で、自分にぴったりのサイズが見つけやすい。
カラーは、スヌーピーやコーヒーアイテムが散りばめられたカラフルでポップなグリーン、線描きデザインがシンプルかわいいダークグレーとダークネイビーの3色。
これらのアイテムは、2026年5月9日より全国のアベイル店舗で発売中(塩沢店・倉吉店・おゆみ野店は対象外)。アベイルオンラインストアでも同日12時から販売開始しているが、すでに在庫なしのカラーも出てきているので、気になる人は早めにチェックを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【画像】しまむら系列アベイル×PEANUTSの夏新作ラインナップを一挙チェック
■大人のPEANUTSファンに刺さる、レザー調「2WAYミニバッグ」
カラーはブラックとブラウンの2色展開で、サイズは16×20×11センチ。小ぶりながらも収納力があり、手持ち・肩掛けの2WAYで使える。シックな色合いにスヌーピーをちりばめた遊び心が大人ファンに刺さるはず。
■「2WAYミニトート」「サコッシュ」と同シリーズで2型展開
同じ総柄プリントでそろうのが、「2WAYミニトートバッグ」(3080円)、「サコッシュ」(2530円)の2型。すべてホワイト・ブラック・グリーンの3色展開で、シーンや好みで選べる。
「2WAYミニトートバッグ」(3080円)は、スクエアフォルムがおしゃれなマチ付きミニバッグ。「サコッシュ」(2530円)は、マチなしのフラットフォルムがスマートな印象だ。財布・スマホ・リップを入れて身軽に出かけたい日にちょうどいいサイズ感となっている。
■「長財布」＆「キーケース」で財布まわりも統一感
バッグだけでなく財布類も同シリーズで展開されていて、コーディネートを楽しめる。「長財布」(3080円)はブラックとブラウンの2色でラウンドファスナータイプ。たっぷり収納が魅力で、カードや小銭、お札をしっかり整理できる。
「ナスカン付キーケース」(1980円)はホワイト・ブラック・グリーンの3色で、車のリモコンキーにも対応する高機能タイプ。ナスカン付きでバッグに付けたり、カラビナのように使ったりと、毎日の鍵まわりが整う。バッグ・財布・キーケースをまとめてそろえれば、持ち物すべてが大人モードのスヌーピーで統一されるのも楽しい。
■夫婦・カップルでペア使いも。EVAサンダルはレディース＆メンズ展開
夏のクロッグサンダル派におすすめなのが「レディース アクセサリー付EVAサンダル」(2530円)。ホワイトとブラックの2色で、サイズは24・25センチ。「This is a perfect spot」のメッセージとともにスヌーピー＆ウッドストックがあしらわれて、ちょっとしたおでかけにも履きたくなる。
「メンズ EVAサンダル」(2530円)はグレーとブラックの2色で、サイズはM・L・LL展開。サーフボードを抱えたスヌーピーやサングラスをかけたジョー・クールのアクセサリー付きで、夏らしさ全開のデザインだ。
■1320円の「ルームパンツ」は3色展開！夏のおうち時間に◎
おうち時間アイテムとして見逃せないのが「レディース ルームパンツ」(1320円)。サイズはM-L・L-LL・LL-3L・3L-4Lまでの幅広い展開で、自分にぴったりのサイズが見つけやすい。
カラーは、スヌーピーやコーヒーアイテムが散りばめられたカラフルでポップなグリーン、線描きデザインがシンプルかわいいダークグレーとダークネイビーの3色。
これらのアイテムは、2026年5月9日より全国のアベイル店舗で発売中(塩沢店・倉吉店・おゆみ野店は対象外)。アベイルオンラインストアでも同日12時から販売開始しているが、すでに在庫なしのカラーも出てきているので、気になる人は早めにチェックを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC