巨人の中山礼都外野手（２４）が１４日、出場選手登録を抹消された。

前日１３日の広島戦（福井）に「８番・右翼」でスタメン出場も５打数無安打。走者得点圏の好機で３打席連続で打者有利カウントでのファーストストライクを見逃して凡退していた。

この日、北陸遠征から帰京した阿部監督は中山に２軍降格を伝えたと明言。

走者得点圏での打撃について本人と直接、話をしたといい、「振れなかったもんね。その勇気がなかった。本人ともちゃんとしっかり話したので。その勇気を持てるかどうか。スイングかけられたかっていうのを見ているわけで。それで結局ね、昨日みたいに、ことが起きない。それはやっぱりこっちの評価も下がっちゃう。あれだけ我慢して使ってるのにね」と話した。

中山は２月から３月にかけて侍ジャパンサポートメンバーとしてＷＢＣ日本代表に同行。開幕スタメンで出場したが、打率１割台で４月１５日に２軍降格した。

５月１日に１軍再昇格。１日からの阪神３連戦はいずれも「３番・右翼」で計１０打数３安打だったが、４日のヤクルト戦（東京Ｄ）以降から直近５試合は１４打数無安打だった。

今季は２０試合で打率１割３分８厘、０本塁打、１打点、得点圏打率１割３分３厘（１５打数２安打）となっている。