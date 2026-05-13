甜菜糖は後場急騰し年初来高値更新、２７年３月期は大幅営業増益で１００円増配を予想

日本甜菜製糖<2108.T>は後場急騰し、年初来高値を更新した。きょう午後２時ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は６９０億円（前期比０．４％増）、営業利益予想は１３億円（前期は５２００万円）、最終利益予想は１２億円（前期比７６．２％減）とした。期末一括配当予想は１００円増配の２６０円としており、これらを好感した買いが集まっている。



砂糖をはじめとする同社製品の製造コストが依然として高水準であると見込まれるが、コスト削減と適正価格での販売の徹底に努める。なお、２６年３月期は売上高が６８６億９６００万円（前の期比６．０％増）、営業利益が５２００万円（同９０．２％減）、最終利益が５０億３２００万円（同８６．１％増）だった。砂糖事業における販売価格下落の影響で大幅な営業減益となったものの、投資有価証券売却益の増加や減損損失の縮小により大幅な最終増益で着地した。



また、甜菜糖は同時に配当方針の変更を発表した。従来は１株当たり配当金８０円以上としていたが、今期から株主資本配当率（ＤＯＥ）４．０％を目安とする。



出所：MINKABU PRESS