『マンダロリアン』がビックリマンチョコに！ 『スター・ウォーズ』デザインは約10年ぶり
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開に併せて、約10年ぶりに発売する『スター・ウォーズ』デザインのビックリマンチョコ「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」が、6月2日（火）から、東日本（静岡含む）先行で販売される。
【写真】ルークやR2-D2も！ 景品シールのデザイン一例
■景品シールは全24種
今回発売される「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」は、本作の主要キャラクターに加え、『マンダロリアン』の印象的なシーンもビックリマンのタッチで表現した景品シールが付いてくるエンターテイメント菓子。
景品シールは全24種で、映画で活躍するキャラクターに加え、ルーク・スカイウォーカーやR2-D2など、おなじみのキャラクターもラインナップとなっている。
ブランド担当者は「10年以上ぶりに再び『スター・ウォーズ』をテーマとした商品を実現できたことを心より嬉しく思います。前回の発売時には、国内外で凄まじい反響をいただきました」とコメント。
「1977年に米国で『スター・ウォーズ』第1作が公開され、同年にビックリマンが誕生しているという背景も、両者の親和性の高さを感じさせるポイントです。インバウンド需要も高まる中、世界中のファンの方々に、日本が誇る『エンターテイメント菓子』として楽しんでいただければと願っております」と思いを明かしている。
『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、5月22日（金）公開。『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』でのダース・ベイダーの死後が舞台。どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎマンダロリアンは、新共和国の士官ウォード大佐から、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐための依頼を受ける。そして、強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊なグローグーと共に驚くべき運命に立ち向かう。
【写真】ルークやR2-D2も！ 景品シールのデザイン一例
■景品シールは全24種
今回発売される「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」は、本作の主要キャラクターに加え、『マンダロリアン』の印象的なシーンもビックリマンのタッチで表現した景品シールが付いてくるエンターテイメント菓子。
ブランド担当者は「10年以上ぶりに再び『スター・ウォーズ』をテーマとした商品を実現できたことを心より嬉しく思います。前回の発売時には、国内外で凄まじい反響をいただきました」とコメント。
「1977年に米国で『スター・ウォーズ』第1作が公開され、同年にビックリマンが誕生しているという背景も、両者の親和性の高さを感じさせるポイントです。インバウンド需要も高まる中、世界中のファンの方々に、日本が誇る『エンターテイメント菓子』として楽しんでいただければと願っております」と思いを明かしている。
『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、5月22日（金）公開。『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』でのダース・ベイダーの死後が舞台。どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎマンダロリアンは、新共和国の士官ウォード大佐から、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐための依頼を受ける。そして、強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊なグローグーと共に驚くべき運命に立ち向かう。