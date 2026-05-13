100均で不思議な商品見つけた「可愛さで買ったけど…なんだコレ？」不思議な素材のバッグ

ダイソーのバッグ売り場で発見した『ショルダーバッグ（ギョロ目）』が、想像以上にクセ強でした！もこもこ素材×底面メッシュという不思議な組み合わせに、「可愛いけど用途が謎…」と思わずツッコミたくなるデザイン。でも実際に使ってみると、自立する優秀設計や2WAY仕様など意外と実用的なんです。要チェック！

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商品情報

商品名：ショルダーバッグ（ギョロ目）

価格：￥330（税込）

耐荷重：1.5kg

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550746007796

ダイソーらしいクセ強バッグを発見！

ダイソーのバッグ売り場で、思わず二度見してしまう不思議なアイテムを発見しました。その名も『ショルダーバッグ（ギョロ目）』。

もこもこの素材感に、なんとも言えないギョロ目の表情…。可愛さにつられて手に取ったものの、「これ、いったい何用なんだろう？」と考え込んでしまう謎多きバッグなんです。

まず驚いたのが、素材の組み合わせ。ボディ部分はマイクロファイバータオルのような、ふわっとしたボア風素材。

一方で底面はメッシュ仕様になっていて、水はけが良いという独特のデザインです。

タグにも「水はけが良い」と書かれているので、濡れるシーンを想定しているのかもしれませんが、洗濯表示はなし。

「濡れたまま放置しないでください」とも記載があり、洗濯して良いのか否か絶妙なところ…。このコンセプトの謎さも面白いです。

ショルダーストラップは取り外し可能で、長さの調整もできます。

大人の遊び心♡ダイソーの『ショルダーバッグ（ギョロ目）』

サイズ感はコンパクトで、置いた状態だと手のひら2つ分くらい。ただ、小さいながらも荷物を入れるとしっかり自立してくれる優秀設計なんです。

カフェやお出かけ先でサッと置けるのは地味に便利です。

収納力はミニマル派向き。長財布は少しはみ出してしまうので、折りたたみ財布やミニ財布との相性が良さそう。

スマホやポーチを入れて、近所のお散歩やちょっとした買い物にぴったりです。

さらに、このバッグは2WAY仕様。巾着の紐をキュッと絞ると、ころんと丸いフォルムに変身します。

トートバッグとして持つのも可愛いし、取り外し可能なショルダー紐を付ければ肩掛けスタイルにも。

軽いので旅行先へ持って行ったり、旅館内での移動やちょっとしたスパバッグとして使うのも良さそうです。

今回はダイソーの『ショルダーバッグ（ギョロ目）』をご紹介しました。

一点注意したいのは、もこもこ素材ゆえにホコリを吸着しやすいこと。可愛さをキープするなら、粘着式クリーナーなどでこまめにお手入れするのがおすすめです。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。