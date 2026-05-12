「今日好き」けんみあカップル、念願の場所での密着2ショット公開「ラブラブで最高」「素敵なデート」と反響
【モデルプレス＝2026/05/12】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが5月11日、自身のInstagramを更新。恋人の中村健太朗との2ショットを公開した。
【写真】「今日好き」交際約1年8ヶ月の美男美女カップル「素敵なデート」念願の場所での密着2ショット
藤田は「念願のズートピアカフェ行ってきた時の かわいすぎたー」とディズニー映画最新作「ズートピア2」のスペシャルカフェ「ズートピア2」OH MY CAFEで撮影した写真を複数枚投稿。同カフェには「けんけんと行ってきた」と中村とともに訪れたことを報告し、料理を手に頭をくっつけた仲睦まじい2ショットを披露している。
また、同作のキャラクターのクッションが並ぶソファで、ドリンクを手にポーズをとる姿が収められた写真なども載せている。
この投稿は「ラブラブで最高」「可愛すぎるカップル」「素敵なデート」「お似合いすぎて尊い」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村とカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」交際約1年8ヶ月の美男美女カップル「素敵なデート」念願の場所での密着2ショット
◆藤田みあ、中村健太朗との密着2ショット披露
藤田は「念願のズートピアカフェ行ってきた時の かわいすぎたー」とディズニー映画最新作「ズートピア2」のスペシャルカフェ「ズートピア2」OH MY CAFEで撮影した写真を複数枚投稿。同カフェには「けんけんと行ってきた」と中村とともに訪れたことを報告し、料理を手に頭をくっつけた仲睦まじい2ショットを披露している。
◆藤田みあの投稿に「ラブラブで最高」と反響
この投稿は「ラブラブで最高」「可愛すぎるカップル」「素敵なデート」「お似合いすぎて尊い」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村とカップル成立した。（modelpress編集部）
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