ステーキ・ハンバーグ専門店「ステーキガスト」の公式Xアカウントが5月11日、毎月1回実施している「ステーキ食べ放題」のサービスを、5月29日の開催をもって終了することを発表しました。SNS上では嘆きの声が上がっています。

【ラスト1回】「えっ…5月で終了！？」 これがステーキガストが実施する「ステーキ食べ放題」のメニューです！

累計17万食、2年半の歴史に幕

公式アカウントは「ステーキガストより、皆さまへ大切なお知らせです」とコメントし、1枚の告知画像を投稿しました。

この画像には、「大切なお知らせ 約2年半、ご愛顧ありがとうございました」「ステーキガストの『ステーキ食べ放題』は5月29日（金）の開催をもって終了することとなりました」と、サービス終了の旨が記載されています。

その上で「累計17万食。皆さまと一緒に育ててきたこのイベントは、ステーキガストにとってもかけがえのない宝物です」「最終回、感謝の気持ちを込めて一枚一枚丁寧に焼き上げます」などとつづり、「ラストのステーキ食べ放題へのご来店、スタッフ一同心よりお待ちしております」と締めくくっています。

この投稿に対し、SNS上では「ええっ！マジですか」「本当にショックです」「がーん でも事前に教えてくれてありがとうございます。ラスト必ず行きます！」「マジかよ うそだと言ってくれ」「約2年半も続けてくださりありがとうございました！」などの声が上がっています。