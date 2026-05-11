村上宗隆が勝利後、マイドロスとダンス

【MLB】Wソックス 2-1 マリナーズ（日本時間11日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は10日（日本時間11日）、本拠地で行われたマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場した。3打数1安打で、本塁打はなかったが、チームは逆転勝ちで2連勝。ファンは村上が同僚とみせたダンスに「なんやねんw」と注目した。

試合後、球団公式X（旧ツイッター）は「この雰囲気、完璧」とのキャプションを添えて投稿。村上とチェイス・マイドロス内野手が陽気にダンスを踊る動画を公開した。

映像では2人が笑顔でノリノリでステップを踏む中、村上が曲に合わせてマイドロスの鼻を指で「ツン」と触る仕草を披露。グラウンド外で見せたお茶目な素顔と、2人の仲良しぶりが存分に伝わる内容となっている。

この様子に日米のファンも大盛り上がりだ。米国のファンからは「背番号5の契約を延長しろ」「こんな日が来るのを、長年待ち望んでいた」「チームの雰囲気がすごくいいのが伝わってくる」「彼らのことが大好き！」と反応。日本のファンも「えーーなにそれ。鼻ツンかわいすぎる」「こんなノリは日本で見られない」「ねぇ！ なにしてんの!?」「ここまでチームに溶け込んでいる様子を見ると安心します」と村上の様子を喜んでいた。（Full-Count編集部）