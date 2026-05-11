『名探偵プリキュア！』森亜るるかと同じ生年月日の芸能人見つかる！人気女性タレントでネットざわつく
アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）シリーズの最新作『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第15話「森亜るるかの秘密」が10日、放送された。人気キャラ・森亜るるかの生年月日が明かされると、ネット上では現実世界において同じ生年月日の芸能人が見つかり話題になっている。
【写真】人気プリキュアと同じ生年月日！42歳に見えない小倉優子の最新ショット
第15話は、ロンドンのキュアット探偵事務所から届いた手紙には、キュアアルカナ・シャドウの正体が「森亜るるか」という少女で、かつてロンドンで数多くの難事件を解決した天才探偵だったことが判明。
謎に包まれていたキュアアルカナ・シャドウ／森亜るるかの正体が明らかになり、1983年11月1日生まれの16歳と明らかになった。
これにネット上では「83年！83年生まれ！昭和58年！！2026年で43歳！！！あんなちゃんの来た2027年では44歳！」「るるかちゃん昭和生まれですと！？」「るるかちゃん、何と1983（昭和58）年生まれと判明…私と同級生（現在42〜43歳）だった」などと驚きの声が続々。
さらに、1983年11月1日生まれの芸能人が現実世界におり、タレントの小倉優子が同じ生年月日となっている。これにネット上では「るるかさんて1983年11月1日生まれなのでゆうこりんこと小倉優子さんと完全に一致してるんだ…笑」「るるかの誕生日が小倉優子さんと同じ年月日付だった。アルカナシャドウ=小倉優子説？」「小倉優子と同い年で同じ誕生日や」「ゆうこりん、今も若くて可愛いから、るるかちゃんも歳とらなそうだよね」「るるかさん こりん星人だった」などの声が出ている。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
新キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
【写真】人気プリキュアと同じ生年月日！42歳に見えない小倉優子の最新ショット
第15話は、ロンドンのキュアット探偵事務所から届いた手紙には、キュアアルカナ・シャドウの正体が「森亜るるか」という少女で、かつてロンドンで数多くの難事件を解決した天才探偵だったことが判明。
これにネット上では「83年！83年生まれ！昭和58年！！2026年で43歳！！！あんなちゃんの来た2027年では44歳！」「るるかちゃん昭和生まれですと！？」「るるかちゃん、何と1983（昭和58）年生まれと判明…私と同級生（現在42〜43歳）だった」などと驚きの声が続々。
さらに、1983年11月1日生まれの芸能人が現実世界におり、タレントの小倉優子が同じ生年月日となっている。これにネット上では「るるかさんて1983年11月1日生まれなのでゆうこりんこと小倉優子さんと完全に一致してるんだ…笑」「るるかの誕生日が小倉優子さんと同じ年月日付だった。アルカナシャドウ=小倉優子説？」「小倉優子と同い年で同じ誕生日や」「ゆうこりん、今も若くて可愛いから、るるかちゃんも歳とらなそうだよね」「るるかさん こりん星人だった」などの声が出ている。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
新キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
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