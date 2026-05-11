【ポケモンカフェ（東京・日本橋）】 6月17日 リニューアルオープン

「ポケモンカフェ TOKYO」（東京・日本橋）のリニューアルオープン日が6月17日に決定した。

本店舗は3月23日より改装のため臨時休業を行なっていた。今回リニューアルオープン日が決定し、店舗に来店するための予約受付の再開日時についても5月17日18時に開始となることが明らかになった。店舗の営業時間は10時30分より21時までに変更され、ラストオーダーは20時30分となる。

また、メニューの改定も実施され、一部のグランドメニューは販売を終了。「ゲンガーのあやしいひかりスムージー」と「ゲンガーのあやしいひかりスムージー グラス付き」は価格改定が実施される。

販売終了メニュー

グランドメニュー

・ピカチュウとフシギダネのなかよしカレープレート

・ピカチュウとヒトカゲのなかよしカレープレート

・ピカチュウとゼニガメのなかよしカレープレート

・イーブイとカラフルフレンズ! とっておき彩り混ぜご飯プレート

・カビゴンのまんぷくお昼寝ランチプレート

・Pokemon Cafeのピカチュウスフレパンケーキ

・Pokemon Cafeのベリーチョコレートパフェ

・キミにきめた!! モンスターボールのデザートボウル

・ふりふりミックスオレ ～ベリー～

・ふりふりミックスオレ ～チョコ～

・ピカチュウのパチパチスパークレモンフロート

・ポットデスとヤバチャのおちゃかい! フルーツティーセット ～ストロベリー味～

スペシャルメニュー

・パルデアウパーのハンバーガー＆ドオーのスープポットミネストローネセット

・ハクリュープレートのドラゴンタイプスイーツセット

・選べるポケモンラテ ドオーたちが集合した絵柄

・選べるポケモンラテ ハクリューたちが集合した絵柄

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