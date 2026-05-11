「ポケモンカフェ TOKYO」が6月17日にリニューアルオープン決定！改装のため約3カ月の休業を経てついにリニューアル
「ポケモンカフェ TOKYO」（東京・日本橋）のリニューアルオープン日が6月17日に決定した。
本店舗は3月23日より改装のため臨時休業を行なっていた。今回リニューアルオープン日が決定し、店舗に来店するための予約受付の再開日時についても5月17日18時に開始となることが明らかになった。店舗の営業時間は10時30分より21時までに変更され、ラストオーダーは20時30分となる。
また、メニューの改定も実施され、一部のグランドメニューは販売を終了。「ゲンガーのあやしいひかりスムージー」と「ゲンガーのあやしいひかりスムージー グラス付き」は価格改定が実施される。
販売終了メニュー
グランドメニュー
・ピカチュウとフシギダネのなかよしカレープレート
・ピカチュウとヒトカゲのなかよしカレープレート
・ピカチュウとゼニガメのなかよしカレープレート
・イーブイとカラフルフレンズ! とっておき彩り混ぜご飯プレート
・カビゴンのまんぷくお昼寝ランチプレート
・Pokemon Cafeのピカチュウスフレパンケーキ
・Pokemon Cafeのベリーチョコレートパフェ
・キミにきめた!! モンスターボールのデザートボウル
・ふりふりミックスオレ ～ベリー～
・ふりふりミックスオレ ～チョコ～
・ピカチュウのパチパチスパークレモンフロート
・ポットデスとヤバチャのおちゃかい! フルーツティーセット ～ストロベリー味～
スペシャルメニュー
・パルデアウパーのハンバーガー＆ドオーのスープポットミネストローネセット
・ハクリュープレートのドラゴンタイプスイーツセット
・選べるポケモンラテ ドオーたちが集合した絵柄
・選べるポケモンラテ ハクリューたちが集合した絵柄
「ポケモンカフェ TOKYO」のリニューアルオープン日が、6月17日（水）に決定！- ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) May 11, 2026
座席の予約受け付けは、5月17日（日）18時より再開するよ。
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