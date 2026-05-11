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【必見】意外と知らない「怒られて固まる人」の共通点！萎縮して本来の力を出せない状況から抜け出す方法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

株式会社BrightForward代表でビジネスコーチの萩原たく氏が、YouTubeチャンネル「話し方コーチたく(ビジネスコーチ)」にて「【必見】怖い上司に怒られた時の対処法と固まってしまう人の共通点｜つい萎縮して自分が出せない人のための「萎縮しないコミュニケーション方法」」を公開した。動画では、高圧的な上司に怒られた際に萎縮してしまう理由と、それを克服するためのマインドシフト法について詳しく解説している。



萩原氏はまず、怒られて固まってしまう人は「仕事ができないわけではなく、能力が十分に出せていない状態」だと説明する。強い言葉や圧を受けると、脳が危険を察知して防御モードに入り、思考停止状態に陥るという。さらに、怒られた事実そのものよりも、その後に頭の中で始まる自己否定のループである「反芻思考」が人を苦しめると語った。



中盤では、怒られて固まる人の共通点として、「一事が万事になってしまう人」「失敗ばかりイメージしてしまう人」「怒られないことが目的になっている人」の3つを挙げている。たった一つのミスで自分全体を否定する過度な一般化や、悪い未来を想像して心のセンサーである扁桃体を過剰反応させたり、怒られないこと自体が仕事の目的となる「目的の置換」が発生することで、かえってミスを誘発すると警鐘を鳴らした。



これらの対策として、萩原氏は3つのマインドシフト法を提案。「課題と否定の分離」の重要性を説き、課題の抽出と振り返り、対策の3点を紙に書き出すことを推奨した。また、「完璧主義にならない」ために、状況・問題点・改善案を整理して伝える「SPS法」というフレームワークを紹介。さらに、物事の捉え方を変える「リフレーミング」を用いて、失敗を成長の機会としてポジティブに捉え直す心理学的手法を解説した。



最後に萩原氏は、「怒られても自分の価値まで否定しないこと」の重要性を念押しした。事実は変わらなくても捉え方を変えることで、その後の行動や判断が変わり、結果として未来を前向きに変えられると結論付けている。