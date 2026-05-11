【天王寺観光】大阪・天王寺を遊び尽くす！100年以上の歴史ある動物園と日本屈指の超高層ビル、新旧のランドマークを巡る最強モデルコース
天王寺動物園は1915年に開園した、日本で上野動物園の次に古い動物園だ。天王寺のシンボルとして、長きにわたり愛されてきた。一方、高さ300メートルを誇るあべのハルカスは2014年に開業し、当時は日本で一番高いビルとして話題になった。今回は誰もが知る新旧のシンボルを訪れて天王寺を満喫しよう。
【写真で見る】動物園とあべのハルカスで天王寺を満喫する定番コース
動物園とあべのハルカスで天王寺を満喫！定番コース
Osaka Metro御堂筋線 動物園前〜徒歩約5分〜天王寺動物園〜徒歩約1分〜天王寺公園〜徒歩約10分〜あべのハルカス近鉄本店〜エレベーターで60階へ〜あべのハルカス〜エレベーターで16階へ〜あべのハルカス美術館〜徒歩約8分〜あべのキューズモール
■天王寺動物園
110年を超える歴史を持つ都会のオアシス
大阪の中心部にありながら、広い敷地におよそ170種1000点の動物を飼育。110年を超える歴史を持ち、都会のオアシスとして人々に親しまれている。キリンやライオンのいる「アフリカサバンナゾーン」など、本来の生息地の景観を再現した生態的展示を取り入れており、動物の自然な姿を見ることができる。「ごはん・おやつタイム」は餌を食べるいきいきとした動物の姿が見れると好評。
見どころ
2023年4月にオープンした「ペンギンパーク＆アシカワーフ」では、自由に泳ぎ回るペンギンとアシカの姿をアクリルガラス越しに見ることができる。「ふれんどしっぷガーデン」では、ヒツジやヤギを間近で観察することができる。
住所：大阪府大阪市天王寺区茶臼山町1-108
交通アクセス：【電車】Osaka Metro動物園前駅・恵美須町駅、近鉄大阪阿部野橋駅、各線新今宮駅、各線天王寺駅から徒歩約10分 【車】阪神高速道路14号松原線天王寺出口からすぐ
■天王寺公園
大阪の中心部にあるアクセス抜群の都市公園
1909年に開園した歴史ある公園。約26万平方メートルの広さを誇る園内には、旧住友家の庭園として作られた林泉回遊式庭園の慶沢園や大阪市立美術館、約170種の動物を飼育している天王寺動物園が点在している。園内では季節の花々も楽しむことができ、大坂の陣の舞台となった茶臼山では桜も楽しむことができる。
見どころ
2015年には芝生広場のてんしばもオープン。1日を通して遊ぶことの出来る憩いの場となっている。また、2025年3月にリニューアルオープンした慶沢園は、大海を思わせる池を中心に、築山や滝等を巡りながら楽しめる回遊式庭園で、長年にわたり多くの人々の心を魅了してきた、静かな美しさを堪能できる。
住所：大阪府大阪市天王寺区茶臼山町1-108
交通アクセス：【電車】JR・OsakaMetro天王寺駅から徒歩約5分
■あべのハルカス近鉄本店
あべのハルカス内の百貨店は国内最大級の広さ
高さ300メートルを誇る超高層複合ビル「あべのハルカス」の地下2階〜14階、10万平方メートルに広がる百貨店が、あべのハルカス近鉄本店。充実した品ぞろえはもちろん、日本最大級のレストラン街「あべのハルカスダイニング」もあり、幅広い世代に対応している。広々とした店内は広い通路や高い天井が特徴で、ベビーカーでもゆったりとショッピングを楽しめる。休憩スペースや各種イベントも充実しており、買い物以外にも訪れたくなる仕掛けがいっぱいだ。
見どころ
日本にここだけしかないショップに注目。台湾グルメや雑貨、調味料などを扱う台湾発の食・雑貨セレクトショップ「神農生活」(タワー館10階)。そして、北欧デンマークのライフスタイルを体感できるカフェ＆ショップ「KAFFE OTTE(カフェ オッテ)」(ウイング館2階)では、デンマークで親しまれているデニッシュなどのグルメが楽しめるカフェや物販ゾーンでは食品やスタイリッシュな雑貨を取りそろえている。
住所：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
交通アクセス：【電車】JR・Osaka Metro天王寺駅からすぐ。近畿日本鉄道大阪阿部野橋駅からすぐ 【車】阪神高速道路14号松原線阿倍野ICからすぐ
■あべのハルカス
多彩な施設が共存する立体都市
高さ300メートルを誇る超高層複合ビルであり、絶景を楽しめる展望台や、アートと気軽に触れあえる都市型美術館、日本最大級の百貨店、ラグジュアリーホテルなど多彩な店舗が出店。
見どころ
大阪随一の絶景とともに堪能できるランチやスイーツなど、絶品グルメも充実しており、1日中楽しむことができる。
住所：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
交通アクセス：【電車】近畿日本鉄道大阪阿部野橋駅、JR・Osaka Metro天王寺駅各線と直結
■あべのハルカス美術館
高層ビル内にある都市型美術館
あべのハルカス地上16階にあり、「あらゆるアートを、あらゆる人に。」をコンセプトにした、誰もが気軽に芸術・文化を体験し楽しめる都市型美術館。国宝や重要文化財をはじめ、近鉄沿線の文化財や東洋美術、西洋美術、現代アートまで多彩な展覧会を開催している。
見どころ
誰もが気軽に楽しめる都市型美術館として、年間に4〜5本の多彩な展覧会を開催。国宝や重要文化財の展示も可能な本格的な施設として、上質で快適な鑑賞の場を提供している。ショッピングやホテル宿泊などの合間に気軽にアートに触れることができるのも魅力的だ。
住所：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス16階
交通アクセス：【電車】近鉄大阪阿部野橋駅、地下鉄・JR天王寺駅、または阪堺上町線天王寺駅前駅からすぐ
■あべのキューズモール
生活用品から雑貨までさまざまな専門店が集結
大阪府最大級を誇る大型ショッピングモール。約250の専門店が入っており、スーパーマーケットやファッションブランド、雑貨店からゲームセンターまでジャンルは多岐に渡る。浮き彫りのデザインが施された柱などのユニークな内装も見どころ。駅に直結しているのでアクセスが便利な点もよい。
見どころ
屋内外にキッズスペース「Q's Land(キューズランド)」、「Q's Park(キューズパーク)」があり、子どもも楽しめる施設になっている。また、ステージのある3階スカイコートでは音楽イベントを実施。さまざまなアーティストがあべのキューズモールを盛り上げている。
住所：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1
交通アクセス：【電車】大阪メトロ御堂筋線・谷町線天王寺駅から徒歩約2分または谷町線阿倍野駅から徒歩約1分 【車】阪神高速14号松原線天王寺出口から約3分または文の里出入口から約5分
約28万平方メートルの広さの天王寺公園は、緑豊かで散策にも最適。動物園に行ったあとは公園で一休みして、あべのハルカスとあべのキューズモールでショッピングを存分に楽しもう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
【写真で見る】動物園とあべのハルカスで天王寺を満喫する定番コース
Osaka Metro御堂筋線 動物園前〜徒歩約5分〜天王寺動物園〜徒歩約1分〜天王寺公園〜徒歩約10分〜あべのハルカス近鉄本店〜エレベーターで60階へ〜あべのハルカス〜エレベーターで16階へ〜あべのハルカス美術館〜徒歩約8分〜あべのキューズモール
■天王寺動物園
110年を超える歴史を持つ都会のオアシス
大阪の中心部にありながら、広い敷地におよそ170種1000点の動物を飼育。110年を超える歴史を持ち、都会のオアシスとして人々に親しまれている。キリンやライオンのいる「アフリカサバンナゾーン」など、本来の生息地の景観を再現した生態的展示を取り入れており、動物の自然な姿を見ることができる。「ごはん・おやつタイム」は餌を食べるいきいきとした動物の姿が見れると好評。
見どころ
2023年4月にオープンした「ペンギンパーク＆アシカワーフ」では、自由に泳ぎ回るペンギンとアシカの姿をアクリルガラス越しに見ることができる。「ふれんどしっぷガーデン」では、ヒツジやヤギを間近で観察することができる。
住所：大阪府大阪市天王寺区茶臼山町1-108
交通アクセス：【電車】Osaka Metro動物園前駅・恵美須町駅、近鉄大阪阿部野橋駅、各線新今宮駅、各線天王寺駅から徒歩約10分 【車】阪神高速道路14号松原線天王寺出口からすぐ
■天王寺公園
大阪の中心部にあるアクセス抜群の都市公園
1909年に開園した歴史ある公園。約26万平方メートルの広さを誇る園内には、旧住友家の庭園として作られた林泉回遊式庭園の慶沢園や大阪市立美術館、約170種の動物を飼育している天王寺動物園が点在している。園内では季節の花々も楽しむことができ、大坂の陣の舞台となった茶臼山では桜も楽しむことができる。
見どころ
2015年には芝生広場のてんしばもオープン。1日を通して遊ぶことの出来る憩いの場となっている。また、2025年3月にリニューアルオープンした慶沢園は、大海を思わせる池を中心に、築山や滝等を巡りながら楽しめる回遊式庭園で、長年にわたり多くの人々の心を魅了してきた、静かな美しさを堪能できる。
住所：大阪府大阪市天王寺区茶臼山町1-108
交通アクセス：【電車】JR・OsakaMetro天王寺駅から徒歩約5分
■あべのハルカス近鉄本店
あべのハルカス内の百貨店は国内最大級の広さ
高さ300メートルを誇る超高層複合ビル「あべのハルカス」の地下2階〜14階、10万平方メートルに広がる百貨店が、あべのハルカス近鉄本店。充実した品ぞろえはもちろん、日本最大級のレストラン街「あべのハルカスダイニング」もあり、幅広い世代に対応している。広々とした店内は広い通路や高い天井が特徴で、ベビーカーでもゆったりとショッピングを楽しめる。休憩スペースや各種イベントも充実しており、買い物以外にも訪れたくなる仕掛けがいっぱいだ。
見どころ
日本にここだけしかないショップに注目。台湾グルメや雑貨、調味料などを扱う台湾発の食・雑貨セレクトショップ「神農生活」(タワー館10階)。そして、北欧デンマークのライフスタイルを体感できるカフェ＆ショップ「KAFFE OTTE(カフェ オッテ)」(ウイング館2階)では、デンマークで親しまれているデニッシュなどのグルメが楽しめるカフェや物販ゾーンでは食品やスタイリッシュな雑貨を取りそろえている。
住所：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
交通アクセス：【電車】JR・Osaka Metro天王寺駅からすぐ。近畿日本鉄道大阪阿部野橋駅からすぐ 【車】阪神高速道路14号松原線阿倍野ICからすぐ
■あべのハルカス
多彩な施設が共存する立体都市
高さ300メートルを誇る超高層複合ビルであり、絶景を楽しめる展望台や、アートと気軽に触れあえる都市型美術館、日本最大級の百貨店、ラグジュアリーホテルなど多彩な店舗が出店。
見どころ
大阪随一の絶景とともに堪能できるランチやスイーツなど、絶品グルメも充実しており、1日中楽しむことができる。
住所：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
交通アクセス：【電車】近畿日本鉄道大阪阿部野橋駅、JR・Osaka Metro天王寺駅各線と直結
■あべのハルカス美術館
高層ビル内にある都市型美術館
あべのハルカス地上16階にあり、「あらゆるアートを、あらゆる人に。」をコンセプトにした、誰もが気軽に芸術・文化を体験し楽しめる都市型美術館。国宝や重要文化財をはじめ、近鉄沿線の文化財や東洋美術、西洋美術、現代アートまで多彩な展覧会を開催している。
見どころ
誰もが気軽に楽しめる都市型美術館として、年間に4〜5本の多彩な展覧会を開催。国宝や重要文化財の展示も可能な本格的な施設として、上質で快適な鑑賞の場を提供している。ショッピングやホテル宿泊などの合間に気軽にアートに触れることができるのも魅力的だ。
住所：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス16階
交通アクセス：【電車】近鉄大阪阿部野橋駅、地下鉄・JR天王寺駅、または阪堺上町線天王寺駅前駅からすぐ
■あべのキューズモール
生活用品から雑貨までさまざまな専門店が集結
大阪府最大級を誇る大型ショッピングモール。約250の専門店が入っており、スーパーマーケットやファッションブランド、雑貨店からゲームセンターまでジャンルは多岐に渡る。浮き彫りのデザインが施された柱などのユニークな内装も見どころ。駅に直結しているのでアクセスが便利な点もよい。
見どころ
屋内外にキッズスペース「Q's Land(キューズランド)」、「Q's Park(キューズパーク)」があり、子どもも楽しめる施設になっている。また、ステージのある3階スカイコートでは音楽イベントを実施。さまざまなアーティストがあべのキューズモールを盛り上げている。
住所：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1
交通アクセス：【電車】大阪メトロ御堂筋線・谷町線天王寺駅から徒歩約2分または谷町線阿倍野駅から徒歩約1分 【車】阪神高速14号松原線天王寺出口から約3分または文の里出入口から約5分
約28万平方メートルの広さの天王寺公園は、緑豊かで散策にも最適。動物園に行ったあとは公園で一休みして、あべのハルカスとあべのキューズモールでショッピングを存分に楽しもう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。