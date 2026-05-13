niko and …×多田ヒロシコラボ♡絵本の世界観あふれる雑貨が登場

世代を超えて愛され続ける多田ヒロシ氏の名作絵本が、「niko and …」とのスペシャルコラボとして登場♡『おんなじ おんなじ』や『はんぶんこ』など全8作品の世界観を落とし込んだ、遊び心たっぷりのアイテムが2026年5月13日（水）より発売されます。どこか懐かしく、思わず笑顔になるデザインは、大人も日常で使いやすいのが魅力。親子リンクも楽しめるラインアップに注目です♪

絵本の世界をそのまま雑貨に♡

今回のコラボでは、多田ヒロシ氏ならではのユーモラスな動物たちや、温かみのあるイラストをそのままデザインに落とし込んだアイテムが展開されます。

『はんぶんこ』のアートを使用したデザインは、物語を英語表記にアレンジすることで、大人でも取り入れやすい仕上がりに。

可愛らしすぎず、インテリアやファッション小物として自然に馴染むのもポイントです。

また、「niko and …」らしい遊び心もたっぷり。人気のビニール傘には今回初となるキッズサイズも仲間入りし、親子でおそろいコーデを楽しめるアイテムが揃います♡

本発売日：2026年5月13日（水）10:00～順次

※生産の都合上、発売日が変更となる場合がございます。

取扱い店舗：国内外の「niko and …」全店舗、and ST ゆめモール西条、and ST ららぽーと安城、公式WEBストア and ST、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion

※店舗によって発売日が異なる場合がございます。

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注目アイテムをチェック

ウォールクロック



価格：3,300円（税込）

ぶうちゃんが手品を披露するシーンをデザインしたウォールクロック。秒針には帽子から飛び出したかえるさんが付いており、動くたびにコミカルな世界観を楽しめます。お部屋のアクセントにもぴったり♪

エコバッグ



価格：3,300円（税込）

キャラクターの顔部分にそのまま収納できるユニークなエコバッグ。ボールチェーン付きなので、バッグに付けて持ち歩けるのも便利です。毎日のお買い物時間が楽しくなりそう♡

カラー展開：ピンク / ブルー / グレー

キッズビニール傘



価格：1,320円（税込）

コラボ初登場となるキッズ用ビニール傘。ぶうとぴょんが大きくプリントされたデザインで、雨の日のお出かけも気分が上がります。親子リンクコーデにもおすすめです。

ステンレスボトル



価格：2,640円（税込）

フタがコップになる実用的なステンレスボトル。フェスやアウトドア、学校など幅広いシーンで活躍します。やさしいカラーリングで大人も使いやすいデザインです。

カラー展開：アイボリー / グレー

マガジンラック



価格：4,400円（税込）

外側に便利なポケット付きのマガジンラック。絵本や雑誌、リモコン収納にもぴったりで、お部屋にさりげなく遊び心をプラスしてくれます。

親子で楽しみたい特別コラボ♡

子どもの頃に読んだ懐かしい絵本の世界を、大人になった今のライフスタイルに取り入れられる今回の「niko and …」×多田ヒロシ氏コラボ。

ユーモアと温かさが詰まったデザインは、毎日の暮らしをほっこり彩ってくれます♡

親子でおそろいを楽しんだり、お部屋のアクセントにしたりと、楽しみ方はさまざま。雨の日もおうち時間も気分を上げてくれる、特別なコラボアイテムをぜひチェックしてみてくださいね♪