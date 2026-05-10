[5.10 プレミアリーグ第36節](ロンドン スタジアム)

※24:30開始

<出場メンバー>

[ウエスト・ハム]

先発

GK 1 マッズ・ハーマンセン

DF 4 アクセル・ディサシ

DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス

DF 25 ジャン・クレール・トディボ

MF 7 クリセンシオ・サマーフィル

MF 12 エル・ハッジ・マリック・ディウフ

MF 18 マテウス・フェルナンデス

MF 20 ジャロッド・ボーウェン

MF 28 トマーシュ・ソウチェク

MF 29 アーロン・ワン・ビサカ

FW 11 バレンティン・カステジャノス

控え

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース

DF 3 マキシミリアン・キルマン

DF 30 オリバー・スカールズ

MF 27 スングトゥ・マガサ

MF 32 フレディ・ポッツ

MF 55 モハマドゥ・カンテ

FW 9 カラム・ウィルソン

FW 19 パブロ

監督

ヌーノ・エスピーリト・サント

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 41 デクラン・ライス

MF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 19 レアンドロ・トロサール

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 5 ピエロ・インカピエ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 56 マックス・ダウマン

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 20 ノニ・マドゥエケ

FW 29 カイ・ハバーツ

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります