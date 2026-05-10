ウエスト・ハムvsアーセナル スタメン発表
[5.10 プレミアリーグ第36節](ロンドン スタジアム)
※24:30開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 1 マッズ・ハーマンセン
DF 4 アクセル・ディサシ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 25 ジャン・クレール・トディボ
MF 7 クリセンシオ・サマーフィル
MF 12 エル・ハッジ・マリック・ディウフ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
MF 29 アーロン・ワン・ビサカ
FW 11 バレンティン・カステジャノス
控え
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 3 マキシミリアン・キルマン
DF 30 オリバー・スカールズ
MF 27 スングトゥ・マガサ
MF 32 フレディ・ポッツ
MF 55 モハマドゥ・カンテ
FW 9 カラム・ウィルソン
FW 19 パブロ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 41 デクラン・ライス
MF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 5 ピエロ・インカピエ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 56 マックス・ダウマン
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
FW 29 カイ・ハバーツ
監督
ミケル・アルテタ
※24:30開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 1 マッズ・ハーマンセン
DF 4 アクセル・ディサシ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 25 ジャン・クレール・トディボ
MF 7 クリセンシオ・サマーフィル
MF 12 エル・ハッジ・マリック・ディウフ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
MF 29 アーロン・ワン・ビサカ
FW 11 バレンティン・カステジャノス
控え
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 3 マキシミリアン・キルマン
DF 30 オリバー・スカールズ
MF 27 スングトゥ・マガサ
MF 32 フレディ・ポッツ
MF 55 モハマドゥ・カンテ
FW 9 カラム・ウィルソン
FW 19 パブロ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 41 デクラン・ライス
MF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 5 ピエロ・インカピエ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 56 マックス・ダウマン
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
FW 29 カイ・ハバーツ
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります