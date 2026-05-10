歌手で俳優の木村拓哉（53）が10日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「木村拓哉 Flow」（日曜前11・30）に出演。人気者のゲストの出演を喜んだ。

今月のマンスリーゲストはお笑いコンビ「千鳥」の2人。木村は「スタッフから“どなたか、お話ししたい方いらっしゃいます？”と言ってもらって。作品のプロモーションとかで2人の番組にお邪魔したりとかもさせてもらっていたんで、この間もご一緒したんで」と木村から千鳥の名前を挙げたことを明かした。

ただ、超売れっ子の2人だけに「千鳥の二人とか相当忙しくね？」と出てくれると思っていなかったと木村。「“来てくれることになりました”ってなったので。“おお、本当に来てくれたんだ”と思って」と感激。ノブは「そりゃもう当たり前ですよ」と応じた。

そもそも中学、高校と青春時代を木村を見て育ったという2人。ノブが「いや今のこの空間がおもろすぎて。僕ら中学・高校、大悟とは高校の同級生。ずっと木村拓哉さんを見て、かっこいいなって（思って育った）」といい、大悟も「高校時代にはやった服は、全部木村さんですもん。まだちょっと見てしゃべれん」と笑った。

大悟が「今の本当にこの空間がなんでこんなことが起こっているんやろって感じ」ともらすと、「いや、むしろお願いさせていただきまして」と木村。「願ったりかなったり。間違っているかもしれないけど、僕の要望もかなったし、千鳥のお2人からすると、今のこの現実がちょっとうそみたいやんっていう、面白いってい言ってもらえるんだとしたら、ウィンウィンってやつ？」とニヤリ。ノブも「いやもうそれは本当に」と感激した。