金沢vs新潟 スタメン発表
[5.10 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第16節](ゴースタ)
※13:30開始
主審:小林拓矢
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 1 白井裕人
DF 19 寺阪尚悟
DF 38 山本義道
DF 55 松本大輔
MF 8 大山啓輔
MF 13 白輪地敬大
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 18 大澤朋也
MF 23 四宮悠成
FW 9 ブワニカ啓太
控え
GK 31 上田樹
DF 2 長峰祐斗
DF 3 畑尾大翔
DF 6 村田航一
DF 20 長倉颯
DF 29 宮崎海冬
MF 26 村田迅
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
監督
辻田真輝
[アルビレックス新潟]
先発
GK 23 吉満大介
DF 3 加藤徹也
DF 25 藤原奏哉
DF 34 藤原優大
DF 77 舩木翔
MF 7 大西悠介
MF 8 白井永地
MF 13 落合陸
MF 17 シマブク・カズヨシ
MF 46 笠井佳祐
FW 18 若月大和
控え
GK 71 内山翔太
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
DF 24 森璃太
DF 26 佐藤海宏
DF 38 森昂大
MF 22 新井泰貴
MF 28 島村拓弥
MF 40 石山青空
監督
船越優蔵
※13:30開始
主審:小林拓矢
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 1 白井裕人
DF 19 寺阪尚悟
DF 38 山本義道
DF 55 松本大輔
MF 8 大山啓輔
MF 13 白輪地敬大
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 18 大澤朋也
MF 23 四宮悠成
FW 9 ブワニカ啓太
控え
GK 31 上田樹
DF 2 長峰祐斗
DF 3 畑尾大翔
DF 20 長倉颯
DF 29 宮崎海冬
MF 26 村田迅
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
監督
辻田真輝
[アルビレックス新潟]
先発
GK 23 吉満大介
DF 3 加藤徹也
DF 25 藤原奏哉
DF 34 藤原優大
DF 77 舩木翔
MF 7 大西悠介
MF 8 白井永地
MF 13 落合陸
MF 17 シマブク・カズヨシ
MF 46 笠井佳祐
FW 18 若月大和
控え
GK 71 内山翔太
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
DF 24 森璃太
DF 26 佐藤海宏
DF 38 森昂大
MF 22 新井泰貴
MF 28 島村拓弥
MF 40 石山青空
監督
船越優蔵