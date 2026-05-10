[5.10 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第16節](ゴースタ)

※13:30開始

主審:小林拓矢

<出場メンバー>

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 1 白井裕人

DF 19 寺阪尚悟

DF 38 山本義道

DF 55 松本大輔

MF 8 大山啓輔

MF 13 白輪地敬大

MF 14 石原崇兆

MF 15 西谷優希

MF 18 大澤朋也

MF 23 四宮悠成

FW 9 ブワニカ啓太

控え

GK 31 上田樹

DF 2 長峰祐斗

DF 3 畑尾大翔

DF 6 村田航一

DF 20 長倉颯

DF 29 宮崎海冬

MF 26 村田迅

FW 10 パトリック

FW 11 杉浦恭平

監督

辻田真輝

[アルビレックス新潟]

先発

GK 23 吉満大介

DF 3 加藤徹也

DF 25 藤原奏哉

DF 34 藤原優大

DF 77 舩木翔

MF 7 大西悠介

MF 8 白井永地

MF 13 落合陸

MF 17 シマブク・カズヨシ

MF 46 笠井佳祐

FW 18 若月大和

控え

GK 71 内山翔太

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 15 早川史哉

DF 24 森璃太

DF 26 佐藤海宏

DF 38 森昂大

MF 22 新井泰貴

MF 28 島村拓弥

MF 40 石山青空

監督

船越優蔵