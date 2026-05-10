海上で保護された「ド派手なフラミンゴ」の正体は..

海上保安庁・第四管区海上保安本部は2026年5月3日、伊良湖水道航路で「フラミンゴを発見し保護しました」と公式Xに画像を投稿。その“正体”が注目を集めています。

【画像】えっ..！これがフラミンゴの正体です

第四管区海上保安本部は、名古屋市港区に本部を置き、愛知・三重・岐阜の東海3県を管轄。海難救助や海上犯罪の取り締まり、航行安全業務を行っています。特に伊勢湾と三河湾の安全確保が重要任務となっています。

海上保安庁によって「保護」されたフラミンゴの正体は、沖まで流されたフロート遊具。第四管区海上保安本部は、フロート遊具の画像と共に、「幸い1羽で泳いできたとのことでしたが、もし子どもと一緒に泳いできたと思うと..」と投稿しています。

また「フロート遊具で遊ぶ時は、離し風に注意し、お子様から目を離さないでください！」と呼びかけています。

この投稿に対してSNSでは「そうか、海上保安庁の方々は浮き遊具を見てただのゴミ扱いではなく、もしかして子どもが掴まってるかもしれない、と確認をされるんですね」「海上でも結構ピンク目立つね」「割と笑い事じゃ無いんだよな」「飼い主がいなくて何より」などといったコメントが寄せられています。