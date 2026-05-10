◆卓球 世界選手権団体戦 第１２日（９日、英ロンドン）

３戦先勝方式で争う決勝トーナメントで、張本智和（トヨタ自動車）、松島輝空（そら）、戸上隼輔（井村屋グループ）で臨んだ世界チームランク４位の日本男子が、１９６９年大会以来、５７年ぶりの金メダル獲得に王手をかけた。準決勝で同７位の台湾を３―０で退け、４大会ぶりに決勝進出。１０日の決勝では１２連覇を狙う同１位の中国に挑戦する。

日本時間１１日の午前０時開始予定の決勝は、ルブラン兄弟を擁するフランスを３―１で下した中国との対戦。１２連覇を狙う世界チームランク１位の中国は、今大会予選のリーグ戦でスウェーデン、韓国にまさかの２敗。シングルス世界ランク１位の王楚欽は全勝中だが、２番手６位の林詩棟は準決勝のフランス戦でも４位Ｆ・ルブランに０―３で敗れるなど、今大会４敗。２０位周啟豪、２１位梁靖崑にもそれぞれ黒星がついている。

前回２４年大会で中国とは準々決勝で激突し、０―３で敗れているが、中国も前回からメンバーが入れ替わっており、レジェンド・馬龍は同大会限りで世界選手権を去り、２４年パリ五輪２冠の樊振東も、今大会は選外となった。それでも中国の脅威を知るエース・張本は「樊振東選手が出ないことは（世界的に）大きなニュースだったが、その分、他の選手も頑張るでしょうし、単純な足し算、引き算ではない」と警戒を緩めはしない。

シングルス世界ランク３位の張本、８位の松島のダブルエースをそろえた日本男子。「一丸」を強調した張本。群雄割拠の男子卓球界で５７年ぶりに金メダルをつかみ、歴史を塗り替える。