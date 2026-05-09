長野vs岐阜 スタメン発表
[5.9 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第16節](長野U)
※18:00開始
主審:本多文哉
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 1 田尻健
DF 2 酒井崇一
DF 13 附木雄也
DF 24 渡邉禅
DF 25 田中康介
MF 6 長谷川隼
MF 8 近藤貴司
MF 30 野嶋圭人
MF 46 古賀俊太郎
FW 11 進昂平
FW 18 吉澤柊
控え
GK 21 中野小次郎
DF 4 行徳瑛
MF 5 長谷川雄志
MF 10 山中麗央
MF 15 樋口叶
MF 17 忽那喬司
MF 19 伊藤恵亮
MF 26 中田舜貴
MF 28 藤川虎太朗
監督
小林伸二
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 4 甲斐健太郎
DF 7 文仁柱
DF 27 羽田健人
DF 85 箱崎達也
MF 6 福田晃斗
MF 8 荒木大吾
MF 10 北龍磨
MF 21 横山智也
MF 26 大串昇平
FW 17 川本梨誉
控え
GK 51 菅沼一晃
DF 34 湯岑滉生
DF 66 キム・ユゴン
DF 79 藤田准也
MF 3 萩野滉大
MF 14 生地慶充
MF 19 松本歩夢
FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 99 ファビオ・アセヴェド
監督
石丸清隆
※18:00開始
主審:本多文哉
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 1 田尻健
DF 2 酒井崇一
DF 13 附木雄也
DF 24 渡邉禅
DF 25 田中康介
MF 6 長谷川隼
MF 8 近藤貴司
MF 30 野嶋圭人
MF 46 古賀俊太郎
FW 11 進昂平
FW 18 吉澤柊
控え
GK 21 中野小次郎
DF 4 行徳瑛
MF 5 長谷川雄志
MF 10 山中麗央
MF 17 忽那喬司
MF 19 伊藤恵亮
MF 26 中田舜貴
MF 28 藤川虎太朗
監督
小林伸二
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 4 甲斐健太郎
DF 7 文仁柱
DF 27 羽田健人
DF 85 箱崎達也
MF 6 福田晃斗
MF 8 荒木大吾
MF 10 北龍磨
MF 21 横山智也
MF 26 大串昇平
FW 17 川本梨誉
控え
GK 51 菅沼一晃
DF 34 湯岑滉生
DF 66 キム・ユゴン
DF 79 藤田准也
MF 3 萩野滉大
MF 14 生地慶充
MF 19 松本歩夢
FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 99 ファビオ・アセヴェド
監督
石丸清隆