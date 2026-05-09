[5.9 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第16節](長野U)

※18:00開始

主審:本多文哉

<出場メンバー>

[AC長野パルセイロ]

先発

GK 1 田尻健

DF 2 酒井崇一

DF 13 附木雄也

DF 24 渡邉禅

DF 25 田中康介

MF 6 長谷川隼

MF 8 近藤貴司

MF 30 野嶋圭人

MF 46 古賀俊太郎

FW 11 進昂平

FW 18 吉澤柊

控え

GK 21 中野小次郎

DF 4 行徳瑛

MF 5 長谷川雄志

MF 10 山中麗央

MF 15 樋口叶

MF 17 忽那喬司

MF 19 伊藤恵亮

MF 26 中田舜貴

MF 28 藤川虎太朗

監督

小林伸二

[FC岐阜]

先発

GK 31 セランテス

DF 4 甲斐健太郎

DF 7 文仁柱

DF 27 羽田健人

DF 85 箱崎達也

MF 6 福田晃斗

MF 8 荒木大吾

MF 10 北龍磨

MF 21 横山智也

MF 26 大串昇平

FW 17 川本梨誉

控え

GK 51 菅沼一晃

DF 34 湯岑滉生

DF 66 キム・ユゴン

DF 79 藤田准也

MF 3 萩野滉大

MF 14 生地慶充

MF 19 松本歩夢

FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ

FW 99 ファビオ・アセヴェド

監督

石丸清隆