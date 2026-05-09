元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が9日までに自身のインスタグラムを更新し、豪華誕生日会ショットを披露した。

「今日はタカが僕の誕生会を開いてくれました」と書き出すと、豪華芸人らが飲食店に集うショットをアップ。

「毎年恒例。4月に僕がタカの誕生会を開き、僕の誕生日会をタカが開いてくれる。気づけば、もう10年以上、お互いにこの会を続けています」と明かすと、メンバーは「今回はタカ、ダイノジ大地くん、はるな愛ちゃん、錦鯉 長谷川、マンボウやしろ、パンチ浜崎、ロバート秋山、椿、鬼奴、トレンディエンジェルたかし、八十島、そしてカゲヤマ益田」と紹介した。

「とにかくみんなで、しょうもないバカ話をして、ずっと笑っていました。みんな、それぞれ年を重ねてきたけど、そんなことも笑い飛ばして、このまま一緒におじいちゃん、おばあちゃんになれたら最高だなと思います」と記した。

「タカ、みなさん、こんな僕のことを祝ってくれて、本当にありがとう。最高の夜でした。麻布十番いちまる いつもありがとうです！」と感謝した。

この投稿に、フォロワーからは「素敵です！いいですね！」といった反響が寄せられている。