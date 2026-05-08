去年８月、山形県酒田市で横断歩道を渡っていた中学３年生を車ではね、一審で実刑判決を受けたのち高等裁判所から控訴を棄却された男が期限までに上告しなかったことがわかりました。

【写真を見る】加速しノーブレーキで...酒田市の女子中学生意識不明事故 はねた男は上告せず 拘禁3年6か月の実刑判決確定（山形）

これにより男の拘禁３年６か月の実刑判決が確定しました。



拘禁３年６か月の実刑判決が確定したのは酒田市東泉町４丁目の無職で過失運転傷害の罪に問われていた男（６３）です。

判決によりますと、男は去年８月、酒田市亀ヶ崎で横断歩道を渡っていた当時中学３年生の女子生徒を軽乗用車ではねたとされています。

■ブレーキをかけることなく女子生徒をはねる

当時、男は横断歩道の前で停まっていた車を追い越そうとスピードを上げ、ブレーキをかけることなく女子生徒をはねていて、裁判では「停車していた車の運転手の顔を見ていて女子生徒に気が付かなかった」などと話していました。

女子生徒は意識不明の重体となりました。

■控訴するも...

男は一審の裁判で拘禁３年６か月の実刑判決を言い渡されましたが、「刑が重すぎる」として控訴。

二審で減刑を求めたものの仙台高等裁判所秋田支部は「被告人に対する非難の程度は通常の単純な過失による事案とは比較にならないほど重いことが明らかである」として控訴を棄却していました。

裁判所によりますと期限のきのうまでに上告の申し立てはなかったということです。これにより男は拘禁３年６か月の実刑判決が確定しました。