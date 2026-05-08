今回も100名様をご招待！

毎年、年が明けてからすぐに開催される世界最大級のカスタムカーショーである東京オートサロン、それから約1カ月後に開催される西日本最大級のカスタムカーショー、大阪オートメッセと、日本では東西で大きな自動車系イベントが開催されており、どちらも毎年20万人前後を呼び込むビッグイベントとなっている。

このふたつ以外にも全国ではカスタムカーショーが開催されているが、2025年より新たなイベントが加わったことをご存じだろうか？

それが、中部国際空港（通称：セントレア）に隣接するAICHI SKY EXPO（愛知県国際展示場）で開催されるオートメッセin愛知だ。その名のとおりこのイベントは、大阪オートメッセのスピンオフイベント的な側面をもっており、日本中のカスタムカーはもちろん、自動車メーカーや各ショップのデモカー、さらにはレーシングカーに著名人までが大集結する、2025年の第1回目から大賑わいのイベントであった。

2026年の開催も決定となり、現在開催へ向けて関係各所はラストスパートをかけているとの情報が、編集部には届いている。

そんなオートメッセin愛知2026の開催を記念して今回WEB CARTOP編集部では、合計100名様に同イベントの無料招待券のプレゼント企画を実施！

※1名あたり最大5枚まで応募可能・同一名による重複での応募は無効となります

今回のオートメッセin愛知2026では、ドリキンの愛称でお馴染みの土屋圭市氏をアンバサダーにお迎えするほか、誕生から25周年となるワイルドスピードとの限定コラボグッズの販売、GAZOO RacingによるGRヤリス／GRカローラ試乗会、自衛隊車両の展示、キッチンカーエリアなどなど、イベントが盛りだくさんとなっている。

開催期間は2026年5月16日（土）・17日（日）の2日間。東海地方の人はもちろん、クルマ好きの人たちはぜひこの期間にAICHI SKY EXPOへ足を運んでもらいたい。

チケットの応募期間は5月12日（火）正午まで。

以下リンクより必要事項を入力して奮って応募してほしい。

ではみなさん、オートメッセin愛知でお会いしましょう！

オートメッセin愛知2026 無料招待チケットプレゼントはこちら

※当選は賞品の発送を持ってかえさせていただきます。

※収集した個人情報について、商品発送やサービス実施、およびアフターサービスのために利用いたします。

※上記以外の目的で個人データを第三者へ提供することは致しません。