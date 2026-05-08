G大阪が1人に無期限入場禁止処分「重大な違反行為」
ガンバ大阪は8日、過去のホームゲームで招待チケットの不正転売があったことを報告した。併せて該当者1人に無期限入場禁止とJリーグID利用者資格の停止処分を下したことを発表している。
クラブは「本行為はJリーグチケットサービス利用規約及びガンバ大阪公式試合運営管理規定に該当する重大な違反行為」と指摘し、禁じられている「不正転売行為(招待券による転売)」と認定。無期限入場禁止処分を下すとともに、Jリーグ公式戦のチケット購入時などに使用するJリーグIDについても利用者資格を停止させた。
G大阪は「今後、同様の事案が発生した場合には、引き続き厳正に対処いたします。ファン・サポーターの皆様におかれましては、観戦における禁止行為について今一度ご確認いただき、定められた観戦ルールを遵守してご観戦いただきますよう、ご理解とご協力のほど宜しくお願い致します」と伝えている。
クラブは「本行為はJリーグチケットサービス利用規約及びガンバ大阪公式試合運営管理規定に該当する重大な違反行為」と指摘し、禁じられている「不正転売行為(招待券による転売)」と認定。無期限入場禁止処分を下すとともに、Jリーグ公式戦のチケット購入時などに使用するJリーグIDについても利用者資格を停止させた。
G大阪は「今後、同様の事案が発生した場合には、引き続き厳正に対処いたします。ファン・サポーターの皆様におかれましては、観戦における禁止行為について今一度ご確認いただき、定められた観戦ルールを遵守してご観戦いただきますよう、ご理解とご協力のほど宜しくお願い致します」と伝えている。