日本相撲協会は８日、大相撲夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）の取組編成会議を両国国技館で開き、２日目までの取組を決めた。カド番の大関・安青錦（安治川）は初日、２日目の取組に入らず、休場が決まった。安青錦の休場は初めて。このまま途中出場しなければ、来場所は大関から陥落する。

安青錦が大きな決断を下した。１月の初場所で２０年ぶりとなる新大関優勝を果たしたが、初の綱取りに挑んだ春場所中に左足小指を骨折。千秋楽まで皆勤したが、７勝８敗で入門以来初の負け越しを喫した。春巡業は左足の治療のため途中休場。番付発表後の先月３０日から相撲を取る稽古を再開し、出場に向けて出稽古などで調整していた。

だが、６日の荒汐部屋への出稽古で左足首を負傷。稽古を途中で切り上げ、７日に病院で精密検査を受けた。師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）は稽古が休みだった７日朝、「出るつもりで動いている」と話していたが、けがの状態を考え、出場を見送ることになったとみられる。

◇安青錦のけが後の経過

▽春場所 取組中に左足小指を負傷。７勝８敗で入門後初の負け越し。

▽３月３１日 左足の精密検査のため、春巡業を離脱して帰京。左小指骨折が判明。春巡業期間中は治療をしながら、部屋の稽古場に降りて、上半身などのトレーニングに励む。

▽４月３０日 荒汐部屋に出稽古して７番。相撲を取る稽古を再開。

▽５月１日 稽古総見で横綱大関同士の稽古に参加し、９番で３勝６敗。

▽２、４日 部屋の稽古で調整し、幕下以下の力士と２０番近く取る日も。

▽５日 時津風一門の連合稽古に一門外から参加し、８番で５勝３敗。

▽６日 荒汐部屋に出稽古。稽古中に左足首を負傷。

◆安青錦 新大（あおにしき・あらた）本名ヤブグシシン・ダニーロ。２００４年３月２３日、ウクライナ・ビンニツャ生まれ。２２歳。７歳で相撲を始める。２３年秋場所で初土俵。２５年春場所で新入幕。新大関の２６年初場所で２場所連続優勝。三賞６度。しこ名は師匠から安と錦をもらい、ウクライナの国旗と目の色から青をつけたのが由来。１８２センチ、１４２キロ。得意は右四つ、寄り。