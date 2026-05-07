サーティワン“世界のスイーツ”をイメージした限定フレーバー登場！ 「抹茶ベイクドチーズケーキ」など6種
「サーティワン アイスクリーム」は、5月8日（金）から5月31日（日）までの期間限定で、「世界のスイーツフレーバーズ」キャンペーンを全国の店舗で実施する。
【写真】全フレーバー気になる！ 「世界のスイーツフレーバーズ」6種詳細
■お得な企画も
今回開催されるのは、世界のスイーツをイメージした6種の限定フレーバーが登場する企画。
新作「抹茶ベイクドチーズケーキ」は、ほろ苦い抹茶アイスクリームとバタークッキーを混ぜたベイクドチーズケーキ風味のアイスクリームによる本格的な味わいが楽しめる和洋折衷フレーバーとなっている。
また、マスカルポーネとエスプレッソチョコリボンにティラミスピースの食感を加え、ホワイトチョコ仕立てに仕上げたティラミスフレーバーや、ピスタチオプラリネやラズベリー果汁を使用しマカロンの味を追求した一品など限定フレーバーが勢ぞろい。
そのほか、「ピーチメルバ」、「ワンダフル キャラメル プレッツェル」、「キウイ杏仁豆腐」も並び、アイスクリームシーズンが始まる初夏を盛り上げる。
ちなみに、5月9日（土）から5月11日（月）の間は、ダブルの購入で、シュガーコーンから無料でワッフルコーンへ変更が可能。
さらに、期間中にダブルコーンまたはダブルカップ（スモール・レギュラー）を購入した「31Club」会員には数量限定で、「世界のスイーツフレーバーズ」のステッカーがランダムでプレゼントされる。
そのほか、「サーティワン アイスクリーム」では、5月10日（日）の「母の日」に合わせた企画や、「31Club」会員限定のクーポン企画なども実施予定だ。
【写真】全フレーバー気になる！ 「世界のスイーツフレーバーズ」6種詳細
■お得な企画も
今回開催されるのは、世界のスイーツをイメージした6種の限定フレーバーが登場する企画。
新作「抹茶ベイクドチーズケーキ」は、ほろ苦い抹茶アイスクリームとバタークッキーを混ぜたベイクドチーズケーキ風味のアイスクリームによる本格的な味わいが楽しめる和洋折衷フレーバーとなっている。
そのほか、「ピーチメルバ」、「ワンダフル キャラメル プレッツェル」、「キウイ杏仁豆腐」も並び、アイスクリームシーズンが始まる初夏を盛り上げる。
ちなみに、5月9日（土）から5月11日（月）の間は、ダブルの購入で、シュガーコーンから無料でワッフルコーンへ変更が可能。
さらに、期間中にダブルコーンまたはダブルカップ（スモール・レギュラー）を購入した「31Club」会員には数量限定で、「世界のスイーツフレーバーズ」のステッカーがランダムでプレゼントされる。
そのほか、「サーティワン アイスクリーム」では、5月10日（日）の「母の日」に合わせた企画や、「31Club」会員限定のクーポン企画なども実施予定だ。