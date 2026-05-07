美味しそうなのみーーーーーっけ♡【コストコ】オンラインで買える！「おやつ」に注目

【コストコ】の公式オンラインショップでも買える、ストックにも良さそうな「おやつ」に注目。仕事や家事の合間にサッと手早く味わえて、いい気分転換になりそうな商品がそろっています。今回は個包装入りのドーナツ & ケーキをご紹介。焼き菓子好きにはたまらない商品を、ぜひ一度味わってみて。

ほどよい満足感がありそうな「千年屋 おいしいドーナツ 20個入り」

大きめの箱に、1つずつ個包装で入っているドーナツ。20個入りなので、おひとりで楽しむのはもちろん、みんなでシェアして食べるおやつタイムにもぴったりです。インスタグラマー@empireo25さんによれば「小さめサイズ」とのことで、袋に入れたまま食べれば手が汚れずに済みそう。コロンとしたドーナツの生地は分厚めで、ほどよい満足感も得られそうです。

アレンジが楽しめそうなシンプルさ！

「千年屋 おいしいドーナツ」は、トッピングのないシンプルさが特徴。@empireo25さんによると「ミルク風味がある」そうで、優しい味わいが疲れを癒してくれるかも。味に物足りなさを感じる時は、シナモンシュガーやチョコソースなどをかけてアレンジを楽しむのも良さそう。

リッチ感が楽しめそうな「サン・ミッシェル アーモンドケーキ 26個入り」

1袋26個入りでストックにもうってつけの、アーモンドケーキ。こちらも1つずつ個包装で入っていて、バッグの中にも忍ばせやすそうです。@empireo25さんいわく「花型のひとくちケーキ」で「しっかりバター風味」が感じられるとのこと。満足感のあるリッチな味わいが、ちょっと贅沢な気分に浸らせてくれる予感。

生地にはスライスアーモンドも！

「サン・ミッシェル アーモンドケーキ」は、@empireo25さんによると「スライスアーモンドの食感」も楽しめるのだとか。香ばしさと共に、生地との食感の違いも楽しめて、食べていくうちに癖になりそうです。公式サイトによれば「フランス産小麦粉を使用」した、こだわりの詰まった仕上がりも魅力の1つ。自分へのちょっとしたご褒美に選ぶのもGood。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@empireo25様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino